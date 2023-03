NA DAN MUFTIJINOG UKOPA STAVILI SU ME NA LISTU ZA ODSTREL! Elma Zukorlić: Obdukcija mi je donela mir! O NJEGOVOJ TREĆOJ ŽENI ĆUTI

Elma Elfić Zukorlić, udovica osnivača Stranke pravde i pomirenja i nekadašnjeg muftije Muamera Zukorlića, nakon njegove smrti se sa decom preselila iz Novog Pazara u Beograd. Za to su, kaže ona, bile presudne okolnosti u kojima su se našli.

- Sredina, posebno osobe koje su nas okruživale, a koje su, do muftijine smrti, bili naši prijatelji, kao i rodbina, odjednom su postali naši otvoreni neprijatelji. Mene su videli kao potencijalnog naslednika na određenim funkcijama, posebno kada je politika u pitanju, iako ničim nisam pokazala interesovanje za to jer sam se bavila decom, dok se, istovremeno, moja majka bavila mnome iz razloga što sam zdravstveno bila veoma loše. Naime, u tim teškim trenucima bivam targetirana i stavljena na listu za odstrel, a sve to, nažalost, počinje danom muftijinog ukopa. U toj prvoj godini vladao je opšti haos smutnji, laži, prevara. Osobe koje sam mislila da poznajem, sa kojima sam godinama sarađivala, postaju u potpunosti nepoznate. Zapravo, danas kada sa ove distance sve sumiram, mogu slobodno reći da je po sredi bio svojevrsni femicid – ne u smislu lišavanja života, već pokušaja da se uništi sve ono što žena predstavlja. Osetila sam i doživela jedno sveopšte nepoštovanje žene u njenoj biti, a posebno žene koju nema ko da zaštiti, ili za koju makar tako misle - ispričala je Elma Elfić Zukorlić za Bazar.

foto: Printscreen/Instagram

Osvrnula se i na rezultate odbukcije. Prethodno je, podsetimo, Zukorlićev najstariji sin Usame tvrdio da je njegov otac otrovan.

- Obdukcija kojom se dokazalo da je umro prirodnom smrću donela je mir, i deci i meni. Taj mir takođe je proizišao i iz činjenice da aorta, koju je trebalo operisati, nije pukla i da nismo zakasnili sa intervencijom za koju smo se spremali. Meni je to posebno značilo – ističe ona.

Elma Elfić Zukorlić foto: Instagram Printscreen

Elma Elfić Zukorlić je bila druga supruga Muamera Zukorlića, koji je po šerijatskom zakonu imao pravo da se još dvaput oženi posle nje. Nakon njegove smrti otkriveno je da je imao i treću ženu. Elma Elfić Zukorlić otkriva zašto to nikada nije komentarisala:

- Ne, nisam odabrala da ćutim po tom pitanju, već sam imala veoma jasan stav koji sam i iznela na svom Instagram profilu i iza kojeg stojim i danas. Za mene je muftija bio veliki čovek, dobar Musliman, osećajan sin, pouzdan saradnik i poslovni partner, divan suprug i brižan otac. Što se tiče njegove intime, odnosno mogućih brakova, smatram da ih treba ostaviti onakvima kakvi su i bili za vreme njegovog života, nevidljivima. Ukoliko je on smatrao da ti brakovi treba da ostanu ispod radara javnosti, znači da im je tu bilo mesto. Zato oni mene ne dotiču i ne osećam potrebu da ih komentarišem i tumačim. Zašto bih ja danas, u situaciji kada on ne može dati odgovore na neka pitanja, preturala po nekim mutnim dubinama u kojima svako može da se pojavi, osvetljavala neke osobe iz tmine i time rušila svoja bogata i divna sećanja na naš život? Ujedno, ne želim ni da narušavam budućnost tum ženama koje treba da postanu majke, ili to već jesu, i da se ostvare sa nekim drugim partnerima. Muftija je za života u javnosti ponosno i jasno demonstrirao gde se ko nalazio u njegovom životu, a o tome svedoče mnoga njegova TV gostovanja, događaji i fotografije u medijima.

Kurir.rs