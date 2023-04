MINISTAR GORAN VESIĆ NAJAVIO: Zajedničke železničke stanice sa Severnom Makedonijom, Crnom Gorom i Mađarskom

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić najavio je zajedničke železničke stanice sa Severnom Makedonijom, Crnom Gorom i Mađarskom što će, kako je naveo, bitno ubrzati promet putnika i robe.

- Imaćemo zajedničku teretnu železničku stanicu tako da vozovi više neće stajati na granici već će se pregledi vršiti u Tabanovcima. Sredinom maja u Bijelom Polju otvorićemo zajedničku železničku stanicu sa Crnom Gorom tako da vozovi više neće stajati na granici već ćemo u Bijelom Polju imati carinu i policiju, i srpsku i crnogorsku i sve će se obavljati na jednom mestu - rekao je Vesić.

On je, gostujući na “Juronjuzu”, rekao da je na sličan način sa Mađarskom dogovoreno da zajednička železnička stanica bude u Segedinu za voz Segedin - Subotica koji, kako kaže, kreće u oktobru. U Segedinu će se vršiti carinska i pasoška kontrola te će odatle voz bez stajanja ulaziti na teritoriju Srbije.

Vesić je naveo da će brza pruga između Beograda i Budimpešte biti završena 2025. godine i dodao da ćemo mi naš deo te pruge završiti do 2024. godine.

- Uradili smo 75 kilometara do Novog Sada, a sada radimo 108 kilometara između Novog Sada i Subotice. Kada budemo završili naš deo brze pruge, Mađari završavaju svojih oko 150 kilometara u 2025. godini, probni period traje šest meseci i počeće da radi brza pruga između Beograda i Budimpešte - rekao je Vesić.

Naveo je da se od Beograda do Novog Sada sada stiže za 35 minuta, da će se do Subotice stizati za sat i 12 minuta, a do Budimpešte za oko tri sata, te da je sa mađarskom stranom dogovorio da granični prelazi budu na železničkim stanicama.

- Biće u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Budimpešti što znači da kada voz krene iz Beograda nema pasoške kontrole i ulazite pravo u centar Budimpešte - rekao je Vesić.

Između ostalog, rekao je da očekuje da ćemo već od jula imati integrisanu naplatu putarine sa Severnom Makedonijom, a vrlo brzo i sa Hrvatskom.

- To znači da ćete, ako koristite elektronsku naplatu putarine, morati da tag uređaj vežete za platnu karticu i moći ćete potpuno slobodno da idete sa srpskim tagom kroz Severnu Makedoniju koji će vam na svakoj naplatnoj rampi raditi, a putarina će se naplaćivati sa platne kartice i nećete imati nigde stajanje - objasnio je Vesić i dodao da će oni koji imaju tag Severne Makedonije na isti način moći da putuju kroz Srbiju.

Vesić je rekao da se o tome vode pregovori i sa Hrvatskom, da će se u to uključiti i Albanija, te da se razgovara i sa Grčkom.

Govoreći o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, naveo je da je javna rasprava.

Naveo je da će tim izmenama, između ostalog, biti obavezno da na određen broj parking mesta u zgradi mora da bude parking mesto sa električnim punjačem, dok će u poslovnim objektima biti više takvih parking mesta.

- Kroz javnu raspravu, dobili smo predlog koji smo prihvatili, a to je da uvodimo obavezu da sve pumpe na određenom broju mesta za točenje imaju tačan broj električnih punjača - rekao je Vesić.

Istakao je da je cilj da na putevima do kraja godine bude najmanje sto novih punjača jer, kako kaže, Srbija mora da se prilagodi trendovima koji postoje u svetu.

Ministar se osvrnuo i na nacionalnu avio kompaniju “Er Srbija” i rekao da ta kompanija prošle godine nije dobila nijedan dinar subvencija, a da ne postoji skoro nijedna zemlja koja ne subvencioniše svog avio prevoznika.

Naveo je da je o poslovanju “Er Srbije” razgovarao i sa ministarkom infrastrukture Slovenije Alenkom Bratušek, tokom posete toj državi ove sedmice.

- Koleginica Bratušek mi je rekla da pitam ‘Er Srbiju’ da se javi na tender koji Slovenija daje pošto je slovenački avio prevoznik bankrotirao i oni sada subvencionišu strane avio prevoznike da voze iz Ljubljane prema drugim zemljama. To znači da ‘Er Srbija’ može da se javi da na primer ima liniju Ljubljana-Pariz i da dobije subvenciju od Slovenije - rekao je Vesić i zaključio:

- Znači u Sloveniji je u redu davati subvenciju, ali nije u redu u Srbiji i onda vam neko kaže dajete subvenciju ‘Er Srbiji’. Davali smo je dokle je trebalo kao i skoro sve zemlje sveta. Prošle godine 'Er Srbija' nije dobila nijedan jedini dinar subvencija iz budžeta”, rekao je Vesić i pitao gde su sada oni kritičati tadašnjeg premijera Vučića koji su ga napadali zbog gašenja gubitaša JAT Ervejs i stvaranja nove aviokompanije Er Srbija:

- Bilo bi lepo da sada kada je Er Srbija jedna od najuspešnijih evropskih regionalnih kompanija kažu da je Vučić bio u pravu - zaključio je Vesić.

(Kurir.rs)