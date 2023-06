UDAR NA KURTIJA: Amerika pokazuje moć da sankcijama zauzda Prištinu, EU im blokira fondove i vraća vize

Posle nasilnog pokušaja instaliranja novih gradonačelnika u opštine sa srpskom većinom na severu Kosova i Metohije, Priština je doživela do sada najjači udarac svog najmoćnijeg saveznika - Amerika im je uvela sankcije. Najpre je obustavljena zajednička vojna vežba s NATO i, kako se spekuliše, zabranjena je poseta prištinskih zvaničnika Americi. Vašington je najavio još strože kazne - od prestanka lobiranja za članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama pa čak do proglašavanja stranog protektorata na toj teritoriji, ukoliko Kurti ne povuče kosovske specijalce i ne odustane od nasilnog upada u zgrade opština na severu KiM. Ovo je prva ovako ozbiljna poruka Kurtiju, a nagoveštava znatno oštriji pritisak na kosovske vlasti, ocenjuju sagovornici Kurira.

Štetna odluka

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić otkriva za Kurir da i EU sprema hladan tuš za Prištinu.

- Neke članice EU traže suspenziju IPA fondova i vizne liberalizacije za Kosovo, tako da se kosovskim vlastima ne piše dobro ni sa evropske strane - objašnjava ona.

Grubješićeva naglašava da su kosovske vlasti donele pogrešnu i štetnu odluku da tzv. gradonačelnici, koji su to postali na izborima održanim bez ljudi, nasilno uđu u opštinske zgrade na severu KiM.

Kristofer Hil Priština će snositi posledice Ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil izjavio je da će Priština snositi posledice jer nije poslušala savete SAD, da će se to odraziti na odnose s Vašingtonom, ali da ni on nije upoznat sa svim detaljima. foto: Nemanja Nikolić Naš državni sekretar Entoni Blinken je jasno rekao da se protivi svim Kurtijevim potezima, koje su u suprotnosti sa svim savetima koje smo davali, i da će to imati posledice. Moramo da nastojimo da ne izgubimo kompas i pravac kretanja, a to je formiranje ZSO, normalizacija odnosa. Potrebno je da se region Balkana miri i da se nastavi u pravcu EU i evroatlantskih integracija - naglasio je Hil.

- Ta odluka je doneta uprkos upozorenjima SAD i prouzrokovala je tenzije i nasilje u opštinama sa srpskom većinom. Kosovo gubi podršku svog najmoćnijeg saveznika. Nadam se da se time stavlja tačka na ekstremizam i egzibicionizam kosovskih vlasti, jer su SAD konačno rešene da pređu sa reči na dela. To znači povlačenje kosovskih policijskih snaga, raspoređivanje dodatnih snaga Kfora i normalizaciju stanja na terenu. Srbima nikako ne ide u korist sukob s Kforom, ali imaju pravo da na miran način iskazuju nezadovoljstvo, ne samo trenutnom situacijom već sveukupnim odnosom kosovskih vlasti i dela međunarodne zajednice prema srpskoj zajednici na KiM, čija prava se već decenijama ne poštuju - napominje naša sagovornica.

Aljbin Kurti Zabrinut sam, ali ne i uplašen Aljbin Kurti poručio je juče da se pripadnici specijalne policije neće povući iz opštinskih zgrada na severu Kosova uprkos zahtevima iz Vašingtona. Kako je rekao, „dokle god se besna rulja nalazi na ulicama i preti da će napasti, specijalci moraju da budu u opštinskim zgradama“. Povodom sankcija Amerike, Kurti je izjavio da je zabrinut, ali ne i uplašen. Ipak je moj posao da se ne plašim, već da brinem. SAD su poslale snažnu poruku, trudimo se da nađemo izlaz. Prvo moramo da izađemo iz krize na severu, što znači da treba da postoji vladavina prava. Drugi kolosek je brza, bezuslovna primena sporazuma koji smo ugovorili - rekao je on.

Oštra poruka

I spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić ocenjuje za Kurir da je ovakva reakcija Amerike prema Prištini najava i znatno oštrijeg pritiska na kosovske vlasti.

- Vašington se nikada do sada nije obraćao Prištini sa ovakvom oštrinom, a još je važnije da je identifikovao Kurtija kao isključivog krivca za eskalaciju. Do sada smo najčešće imali izjave da se pozivaju obe strane i slično. Ovoga puta je i državni sekretar Entoni Blinken jasno osudio odluku prištinskih vlasti i nasilni upad u opštine. Na osnovu toga može se zaključiti da će Amerikanci mnogo oštrije i efikasnije pritisnuti vlasti u Prištini da se prvo razreši ova tenzija, da se stvari vrate u normalu - ocenjuje on.

Komentarišući uvođenje stranog protektorata, što je takođe bila jedna od pretnji Amerike upućenih Kosovu, Jakšić kaže da taj protektorat već postoji. Na pitanje koliko je realno očekivati smenu Kurtija, Jakšić kaže:

- I ranije sam čuo od američkih diplomata da ih je Kurti veoma nervirao. Njegova tvrdoglavost je i te kako iritirala Vašington. Pomalo je neobjašnjivo Kurtijevo kockanje sa sopstvenom političkom budućnošću, jer njega su Amerikanci već jedanput vrlo efikasno smenili. Sada ćemo videti kako će reagovati na povećani stepen pritiska. Mislim da će sada malo spustiti loptu i shvatiti da ne može stalno da igra na istu kartu da je Kosovo demokratija, a da je s druge strane proruska Srbija i njena fašistička vlast.

Ivana Kljajić

foto: Kurir