PROTERANI NI DANAS NE MOGU DA OSTVARE SVOJA PRAVA U HRVATSKOJ: Predstavnik udruženja "Zavičaj" Nenad Avramović o "Oluji"

Predstavnik Udruženja izbeglih, raseljenih i doseljenih lica "Zavičaj" Nenad Avramović izjavio je danas da je prošlo 28 godina od "zločinačke operacije" hrvatske vojske "kada je gotovo kompletno stanovništvo Srpske krajine napustilo prostor u kome je vekovima obitavalo", a da Srbi koji su proterani u akciji "Oluja" ni sada ne mogu da ostvare svoja osnovna prava. Avramović je na konferenciji za novinare u Pres centru Udruženja novinara Srbije rekao da je "vest o padu Krajine emitovana u 17 minutu dnevnika, a u Beogradu se život odvijao normalno, kao da se ništa nije desilo".

On je kritikovao tadašnju vlast u Srbiji što u početku na Rači nije puštala izbeglice iz Krajine da uđu u Srbiju, da bi ih kasnije kada je dozvolila njihov ulazak slala na Kosovo i u Vojvodinu.

- Beograd je tada za izbeglice bio zabranjen grad, jer ih politička elita nije puštala - rekao je Avramović. Dodao je i da Srbi koji su proterani iz Hrvatske ni danas ne mogu da ostvare svoja prava jer "srpske institucije u Hrvatskoj, koje su Hrvati stvorili, ne vode računa o interesu Srba".

Predstavnik Koordinacije udruženja izbeglih i raseljenih u Srbiji Milan Žunić je kazao da je "zločinačka akcija" u avgustu 1995. godine bila "genocid", kao i da je "genocid" nad Srbima "sistematski sprovo|en" u desetinama drugih akcija hrvatskih oružanih snaga od 1991. do 1995. godine. Žunić je kazao da to govore brojke hrvatskog Zavoda za statistiku, po kojima je izme|u dva popisa od 1991. do 2001. godine bilo skoro pola miliona Srba manje.

On je kazao da Srbi koji su izbegli iz Hrvatske "teško ili nikako ne ostvaruju svoja prava", tako što im se ne omogućava povratak u njihove kuće, pravo na penziju, a "uskraćuju im se sistemski i sva ostala osnovna ljudska prava". "Nad Srbima se u Hrvatskoj sprovodi nova vrsta genocida, preko medija, a cilj je da se ne dozvoli da su žrtve i da se iz istorije izbrišu svi tragovi zločina. Svih ovih 28 godina Hrvatska optu`uje nas Srbe iz Hrvatske kao neke agresore", rekao je Žunić.

Predsednik Udruženje veterana "Crvene beretke" Neven Laka je kazao da će 4. avgusta ispred crkve Svetog Marka u Beogradu biti održan parastos i polaganje venaca "svim palim junacima i civilima pobijenim u akciji 'Oluja' i svim drugim akcijama".

On je ocenio da je "Oluja" najveći "pogrom u Evropi posle Drugog svetskog rata.Laka je kazao i da srpski Zakon o pravima boraca "ne vidi" prava boraca Srpske krajine.

- Rukovodeći kadar su bili ve}inom oficiri Jugoslovenske narodne armije i ostvarili su prava, pa se pitamo kome su to oficiri komandovali i sa kime su ratovali ako nema nas boraca - rekao je Laka.

Kurir.rs