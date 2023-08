DEO OPOZICIJE OBJAVIO TRASU PROTESTA: Ovim ulicama će ići okupljeni u subotu od 19 sati

Protest dela opozicije "Srbija protiv nasilja", šesnaesti zaredom, biće održan u subotu, 19. avgusta.

Okupljanje će, kako su saopštali organizatori iz opozicionih partija, početi od 19 sati na Trgu Nikole Pašića, ispred Narodne Skupštine. Odatle će okupljeni krenuti u šetnju do Ministarstva prosvete u Nemanjinoj.

Oni će se kretati sledećom trasom - Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra, do Pravnog fakulteta, Beogradskom ulicom do Slavije, odakle se ide Nemanjinom do Ministarstva prosvete, gde bi trebalo da se održe i govori.

Kako je najavljeno, tema protesta biće prosveta i obrazovanje.

