PREDSEDNIK U NIŠU: Uvek ćemo se truditi da zaštitimo građane i snižavamo cene! Dobio sam pismo, traže izbore do kraja decembra

BEOGRAD - Uvek ćemo se truditi da zaštitimo stanovništvo i borićemo se da nastavimo da spuštamo cene, naglasio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju medijima posle polaganja kamena-temeljca za novu fabriku austrijskog Palfingera uNišu.

On je podsetio na dramatične promene u Nišu - prosečna plata u Nišu nekad je bila 314 evra, a sad je 699 evra, te podsetio i na brojke kad je reč o stopi nezaposlenih u Nišu koja je bila veća od 29 odsto.

- Pa ako to nije dovoljna razlika da za nekih 12 godina imate 100 odsto uvećane plate... - rekao je Vučić naglasivši da misli da ljudi vide taj progres i taj prosperitet.

"Kao dete jeo sam parizer"

Komentarišući medijske navode da nije smeo da utiče na to da veliki trgovinski lanci smanje marže, pa je najavio pojeftinjenje jednog broja proizvoda, Vučić je rekao da oni koji to pišu ne znaju kako funkcioniše država.

Rekavši da je kao dete jeo parizer, podsetio je da će sutra sa ministrima Malim i Momirovićem upravo to jesti za doručak.

"Ne znaju šta je uloga predsednika i šta Vlada može a šta ne može da uradi. Ono što je važno za građane je da ćemo mi nastaviti da tražimo rešenja i spuštamo inflaciju", rekao je on. "A oni koji ne razumeju šta je tržište, koji glume modernost a hteli bi da vraćaju samoupravljanje, bolje da se ne mešaju u taj posao", dodao je.

Predsednik je ponovio da će sutra za doručak da jede upravo parizer i majonez čija će cena biti snižena.

O izborima

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je kazao da je dobio pismo dela opozicije u kom se zahtevaju izbori u roku od četiri meseca.

Vučić je dodao da će dobiti i zadovoljavajući odgovor ali da mu nije jasno "šta su dosad čekali, što to nisu odmah tražili nego čekali četiri meseca". Takođe, kazao je da mu iz tog pisma nije jasno da li žele da izbori budu održani do kraja decembra ili raspisani do kraja decembra, što znači da bi onda bili 2. marta.

On je ponovio da će vlast izaći u susret zahtevima opozicije po pitanju datuma održavanja izbora ali ne nužno i po pitanju toga koji će izbori sve biti raspisani.

"Oni su zvanično tražili u svom pismu da izbori budu raspisani do kraja decembra, što znači da treba da budu održani do 2. marta. E sad, da li su oni nepismeni, pa su hteli da izbori budu održani do kraja decembra ili da samo budu raspisani - napisali su da budu raspisani. A Bog će ga znati šta hoće. Mi ćemo im izaći u susret šta god da hoće. Ali ne baš kao fontana želja koje izbore hoće, već što se datuma tiče", rekao je Vučić.

On je ponovio da će uskoro odgovoriti na zahtev opozicije za raspisivanje vanrednih izbora i da se nada da će oni biti zadovoljni odgovorom. "Dobiće odgovor i biće zadovoljni. Samo se plašim da neće biti zadovoljni svojim narodom ponovo", rekao je Vučić.