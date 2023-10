DAČIĆ U ŽENEVI: Sijarto ponovio da Mađarska neće dozvoliti uvođenje sankcija Srbiji

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Ženevi da mu je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto rekao da su sve jači zahtevi da EU uvede sankcije Srbiji zbog napada u selu Banjska, ali da Budimpešta to neće dozvoliti.

Posle sastanka sa Sijartom na marginama 74. zasedanja Izvršnog komiteta Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR), Dačić je za RTS rekao da mu je mađarski ministar preneo stav premijera Viktora Orbana da Beograd može da računa na podršku Budimpešte unutar EU, koja odluke donosi jednoglasno.

"On mi je preneo stav premijera Orbana da ja to još jednom prenesem predsedniku (Srbije Aleksandru) Vučiću, mada su se oni videli pre neki dan u Granadi (na samitu Evropske političke zajednice). Rekao mi je da su sve jači zahtevi koji se čuju od podržavalaca Prištine za uvođenje sankcija Srbiji, ali da Mađarska to sigurno neće dozvoliti", naveo je Dačić.

Pitanje uvođenja sankcija Srbiji otvoreno je otkako su najviši zvaničnici tzv. Kosova optužili vlast u Beogradu da stoji iza napada naoružane grupe Srba na tzv. kosovsku policiju u selu Banjska 24. septembra.

Dačić je kazao da je sa Sijartom razgovarao i o pitanju ilegalnih migranata koji prolaze kroz Srbiju i Mađarsku u želji da stignu do zapadne Evrope.

(Kurir.rs/Beta)