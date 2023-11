KRIMINAL NA KVADRAT: Đilas oteo zemljište od dece, ilegalno sagradio kuću "Velikog brata" i zaradio milione na rijalitiju!

Glad za vlašću Dragana Đilasa tačno je proporcionalna bogatstvu koje je kroz svoj privatni biznis uvećavao baš zahvaljujući držanju brojnih državnih pozicija. Lider Stranke slobode i pravde jeste svoj raskošni talenat presipanja novca iz državne kase na račune svojih privatnih firmi najviše iskazao s mesta gradonačelnika Beograda, o čemu je Kurir pisao, ali postoji još mnogo primera koji pokazuju kakvu anomaliju u sistemu stvara svaki Đilasov dolazak na vlast.

Licemer

Pravi nagoveštaj onoga što je u stanju da uradi za očuvanje i uvećanje svog biznisa mogao bi biti slučaj dovođenja rijalitija u Srbiju, kojem je kumovao upravo Đilas. Danas je ovaj opozicionar naravno borac za gašenje takvih programa, jer mu ne donose zaradu. Kod Đilasa se desila čudnovata amnezija, pa je zaboravio da je na "Velikom bratu" zaradio milione evra, gazeći pritom zakonske propise. Ovaj uradak Đilasa izdvaja se po razmerama beskrupuloznosti i nezajažljivosti koje su uložene da se milionska zarada prigrabi, a objekat namenjen za smeštaj dece pretvori u kulise za masovnu zabavu.

foto: Zorana Jevtic

Zvanični dokumenti su pokazali kako je Đilas, tada direktor Narodne kancelarije predsednika Srbije Borisa Tadića, uz podršku moćne Demokratske stranke, kojoj je pripadao, čitavim nizom zloupotreba i fabrikovanih ugovora, dozvola i različitih saglasnosti uspeo da izgura svoj unosni privatni posao nauštrb sve dece Beograda. Naime, firma Emotion production je 2005. godine, kada je njen suvlasnik bio Đilas, izgradila takozvanu kuću "Velikog brata" pod maskom "objekta za smeštaj dece". Dozvole su pribavljene više meseci nakon što je gradnja na Košutnjaku završena, a posebno intrigira cena koju je Đilasova firma plaćala za iznajmljivanje objekta od 2.000 kvadrata s bazenom. Sve je zakupljeno od 2007. do 2014. godine za 40.000 evra ili 476 evra mesečno. Đilas je u ovom poslu praktično oteo gradsko građevinsko zemljište od SRC "Pionirski grad", izgradio objekat u elitnom delu Beograda, upotrebio ga za snimanje rijaliti serijala "Veliki brat" umesto "za odmor i rekreaciju dece" i na tome zaradio milione.

foto: Printscreen

Skriveni investitor

Posebno zanimljivo je da su Emotion i SRS "Pionirski grad" prvo raskinuli ugovor zbog nemogućnosti građenja privremenog objekta, ali su odmah zaključili novi o istoj "poslovno-tehničkoj saradnji". Kako bi prevazišli zabranu građenja privremenog objekta, u ugovoru se objekat više ne tretira kao kuća "Velikog brata" nego kao objekat za dnevni boravak dece. Pritom se Đilasovoj firmi priznaju sva dotadašnja ulaganja u gradnju objekta bez papira (oko 360.000 evra), te Emotion stiče pravo korišćenja objekta za dnevni boravak dece od 10. aprila 2006. do 28. juna 2012. godine, kao i nastavak korišćenja bez novog ugovora najduže do 1. aprila 2013. Koliko za pohlepu nije bilo ograničenja govori i detalj da je naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta koje je preoteo Đilas obračunata i naplaćena po ceni 20 odsto jeftinijoj od stvarne, jer se kroz papire provukla državna ustanova, a ne stvarni privatni investitor - Emotion.

foto: Printscreen

Ceo ovaj kriminalni poduhvat bio je samo uvertira za nastavak političke karijere Dragana Đilasa, koji je u narednim godinama sedeo u fotelji gradonačelnika Beograda. Kao što smo pisali, Đilas je za tih pet godina pet puta uvećao neto dobit svojih firmi, a na kraju njegove vladavine budžet glavnog grada bilo je čak 575,6 miliona evra u minusu.

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost kaže da su svi dosadašnji Đilasovi projekti bili na štetu građana.

- Dragan Đilas, taj mašinski mozak, nizao je uspešne projekte za sebe, što ne bi bio problem da nisu bili na štetu drugih, na teret društva. Lako je s pozicije moći praviti poslovne projekte na štetu društva. Ali biti lider podrazumeva da umete da motivišete i inspirišete ljude da rade za opšte dobro. On kao direktor opozicije naređuje i komanduje kao da je to njegova privatna firma i mislim da to birači osećaju. Na izborima se to potvrđuje - ocenjuje Barac.

Legalizovani kriminal Gradnja po papirima trajala jedan dan foto: Printscreen U raznim mahinacijama i zloupotrebama u ovom slučaju izdvajaju se one kojima su se naknadno pokrivale nelegalne stvari, pa tako ispada da su, na primer, građevinski radovi na izgradnji objekta veličine 1.9667,12 kvadratnih metara trajali samo jedan dan, kako pokazuje zvanična dokumentacija. Ugovor koji su zaključili SRC "Pionirski grad" i firma Eopod, koja je gradila objekat, zaveden je samo dan pre nego što su svi radovi bili završeni. Sporno je i što Eopod nije imao licencu za izvođenje građevinskih radova i da je Sekretarijat za urbanizam Beograda izdao upotrebnu dozvolu istog dana kada je počela prva sezona "Velikog brata".

Velika lova u "Velikom bratu" Četiri miliona evra za godinu dana foto: Youtube Emotion je 2007. godine emitovao dva serijala "Velikog brata" i samo te godine imao dobit od 373,8 miliona dinara ili više od četiri miliona evra. Đilasova Multikom grupa imala je 49 odsto vlasništva Emotiona, a kasnije je prodala udeo Goranu Stamenkoviću i njegovoj firmi IMGS.

