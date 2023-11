MINISTAR GORAN VESIĆ U KUČEVU: Nastavićemo sa ulaganjima i razvojem, Srbija ne sme da stane!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić posetio je opštinu Kučevo gde je poručio da se nikada više nije ulagalo u putnu infrastrukturu i da će sa time nastaviti u narednom periodu jer je, kako je istakao, važno da Srbija nastavi da se razvija i saobraćajno povezuje.

- Ako Srbija stane i ako ne nastavimo ovim putem, nećemo moći ponovo da uhvatimo zamajac razvoja - rekao je Vesić koji je tokom posete Kučevu, između ostalog, obišao radove na putnom pravcu Petrovac na Mlavi-Kučevo.

Osim toga, u Kučevu se rekonstruiše i put Duboka-Radenka na šta su meštani čekali decenijama, a ministar Vesić podseća da je taj put rađen 80-ih godina prošlog veka i ističe da je veoma ponosan jer je sređen tako da neće morati da se radi sigurno 20-ak godina.

foto: MGSI/Predrag Mitić

Naveo je da na teritoriji Kučeva ima još mesta do kojih treba da se radi putna infrastruktura, ali da se nikada više nije radilo

zato što država ima novca da radi ne samo autoputeve, brze saobraćajnice i pruge već i lokalne puteve koji znače život ljudima.

- To je politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji insistira na tome da se svaki kraj Srbije saobraćajno poveže i da ljudi mogu lako da dođu jedni do drugih. Kad se negde uradi put to je važno i za razvoj turizma, dolazak investitora i da ljudi mogu da žive u jednom mestu, a da rade u drugom - rekao je Vesić.

Naveo je da se, osim puteva, u Kučevu i Rabrovu radi kanalizacija i da će tako biti i u drugim naseljenim mestima jer se tako, rešavanjem jednog po jednog problema, svaki deo naše zemlje razvija.

foto: MGSI/Predrag Mitić

- Mi smo zahvaljujući predsedniku Vučiću u ovom haosu koji vlada u svetu, ratovima u Ukrajini i Izrealu, uspeli da sačuvamo stabilnost i da ne vodimo tuđe ratove, što je bio slučaj tokom istorije, i da samim tim razvijamo našu zemlju jer onoliko koliko je zemlja ekonomski jaka, toliko ona može da brani svoje interese - rekao je Vesić i dodao da samo zemlja koja ima jaku privredu može da brani Srbe bilo gde da žive.

Takođe, istakao je da je važno da se vodi jedna politika jer je Srbija, kako je rekao, mnogo mala zemlja da se deli i da imamo 50 politika.

- Imamo jednu politiku, a to je politika koju vodi naš predsednik, politika koja razvija našu zemlju gde smo svoji na svome, ne učestvujemo u tuđim ratovima i ne damo drugima da odlučuju kako ćemo mi da radimo - rekao je Vesić.

Istakao je da je sadašnja vlast pokazala da može da rešava velike probleme i da predsednik Vučić insistira na tome da se poveže svako naseljeno mesto na teritoriji naše zemlje i da ljudi mogu da žive dobro od svog rada.

foto: MGSI/Predrag Mitić

- Znam da ovom ovom selu ima problema, ali hajde da svake godine rešavamo jedan po jedan. Sada smo uradili put, pa ćemo da radimo nešto drugo, ali ono što je najvažnije to je da predsednik Vučić dobije vašu podršku za ono što radi, da sprečimo da Srbija stane da bi neko bio u fotelji i da nastavimo da radimo ovako i razvijamo našu zemlju kako bi ljudi mogli da žive dobro od svog rada, a oni koji su otišli u inostranstvo da se vrate - rekao je Vesić.

Predsednik Privremenog organa opštine Kučevo Ivan Rajičić kaže da je na teritoriji te opštine u prethodne tri godine urađeno skoro 100 kilometara novih puteva.

- Toliko nije urađeno u poslednjih sto godina i je najbolji pokazatelj šta je politika predsednika Vučića - bolji život za sve građane - istakao je Rajičić.

Naveo je da su, osim radova na putnom pravcu Petrovac na Mlavi-Kučevo i Duboka-Radenka, urađeni put od Turije do Tumana čime je omogućeno celoj centralnoj Srbij lakše saobraćajno povezivanje sa tim manastriom i budućim Dunavskim koridorom, kao i put od Turije do Mustapića.

foto: MGSI/Predrag Mitić

Osim toga, pomenuo je rekonstrukciju Doma zdravlja i izgradnju kanalizacione mreže ističući da je trenutno na teritoriji opštine Kučevo aktivno sedam gradilišta.

- To je velika pobeda svih nas i politike predsednika Vučića. To je pokazatelj koliko smo mi dobili od države i zaista moramo da nastavimo da pružamo podršku našem predsedniku i celom njegovom timu - rekao je Rajičić.

Kurir.rs