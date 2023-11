"ISPITIVALI ME 3 SATA, IAKO SU SHVATILI DA SU POGREŠILI" Oglasio se Srbin koji je UHAPŠEN na Jarinju: Nije mi bilo svejedno (FOTO)

Poreski inspektor iz Čačka, Slaviša Nedeljković (59), koji je danas pre podne uhapšen na punktu Jarinje, pušten je večeras na slobodu. Kako tvrdi saslušavali su ga više od tri sata, i ako su samo sat vremena nakon hapšenja shvatili da su pogrešili.

- Uhapšen sam danas oko 10.30 na prelazu Jarinje, izveli me iz auta i tražili da im predam ličnu kartu. Sa lisicama na rukama su me sproveli do Kosovske Mitrovice, odakle me specijalna jedinica „ROSU“ sprovela u tužilaštvo u Prištinu – priča Slaviša večeras neposredno pošto je sa sinom i bratancem u povratku prešao administrativni prelaz u Jarinju.

Podsećamo, on je danas sa suprugom Gordanom krenuo u selo Gojbulje u blizini Vučitrna, kako bi posetili roditelje i rodbinu njegove supruge koji tamo žive.

- Prilikom privođenja na samom punktu u Jarinju su mi reklai da me privode zbog nenakve neplaćene kazne, međutim, već kada su me doveli u Mitrovicu rekli su mi da mi se na teret stavlja navodni ratni zločin počinjen na području Vučitrna. Neposredno pre odvođenja u Prištinu, ja sam u Mitrovici čuo razgovor dvojice vojnika „ROSU“, jedan od njih je gledajući u mene rekao na šiptarskom „greška“, međutim ipak su me sproveli do njihovog tužilaštva – priča Slaviša koji inače odlično govori i razume albanski jezik.

- Samo saslušanje u Prištini je trajalo više od tri i po sata, od toga sat i po sa advokatom koga sam dobio po službenoj dužnosti, mada je u tom došao i moj koga je angažovala porodica. Saslušavalo me pet ljudi, postavljali su najrazličitija pitanja. Iako znam da nema osnova krivici koja mi je pripisana, uopšte mi nije bilo svejedno. Na kraju su me pustili. Niko mi nije rekao da je u pitanju greška – kaže Slaviša dodajući da se zahvaljuje Kancelariji za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, koja je reagovala na prvu vest o njegovom hapšenju. On je na slobodu pušten danas u večernjim satima.

