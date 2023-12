"VUČIĆ JE IZVANREDAN DOMAĆIN" Đorđa Meloni otvoreno o prvoj poseti Srbiji: Izuzetni rezultati, uz vas smo na evropskom putu (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dočekao je danas svečanom ceremonijom ispred Palate Srbija, premijerku Italije Đorđu Meloni koja boravi u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji.

Đorđa Meloni se obratila javnosti nakon tet-a-tet sastanka sa predsednikom Vučićem.

- Vučić je bio izvanredan domaćin, sve što smo doživeli ovde do sad bilo je izuzetno lepo i zahvalna sam mu na tome. Ovo je moja prva poseta Srbiji. Naši odnosi mogu da budu još bolji i da se još više razvijaju. Sa predsednikom Vučićem sam imala priliku već da se vidim, ali smo već duže vreme smatrali da je trebalo da dođe do ovakve posete. Italija i Srbija pre svega u poslednjem periodu su još više razvili bilateralne odnose, tu je bio biznis forum, takođe dijalog između naših vlada je poboljšan i intenziviran, naša trgovinska razmena koja ima izuzetan uspeh, siguran sam da moze da bude jos veća. Italija ima puno preduzeća i kompanija u Srbiji, može da bude još investicija i radnih mesta.

Beograd je prvi grad na svetu gde su svoje kancelarije i pogone otvorile italijanske kompanije koje su jako bitne. To govori koliko pažnje mi imamo i sa koliko pažnje gleda naš preduzetnički svet na Srbiju.

- Tu je bitan posao koji vlada i predsednik Vučić ulažu i što ostvaruju velike rezultate na polju ekonomije, izuzetni su rezultati, to povećava zainteresovanost italijanskih kompanija koje hoće da dođu ovde. Danas postoji mnogo izazova, kao sto su to velike krize, to su izazovi koji daju neke nove mogućnosti.

- Zaista sam veoma zadovoljna što postoji mogućnost, što imamo lidere koji razumeju i shvataju koliko je bitno da se naši odnosi poboljšaju zbog privrede. Naši odnosi pokazuju strateški značaj koji Srbija ima za Italiju i zato ćemo da budemo u prvim redovima među zemljama koje se zalažu za proširenje i ponovno ujedinjenje Evrope. Evropa nije neki klub za koji neko treba da odluči ko će da bude tu, a ko ne. Jako je bitno da dođe do ponovnog ujedinjenja cele Evrope, kada gledamo scenario u celom svetu.

Kurir.rs