PREDSEDNIK VUČIĆ DOČEKAO PREMIJERKU MELONI BUKETOM CRVENIH RUŽA: "Italija je jedan od najvažnijih partnera naše zemlje" (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas predsednicu Vlade Republike Italije Đorđu Meloni, koja boravi u jednodnevnoj poseti Srbiji.

Vučić je dočekao predsednicu italijanske Vlade na beogradskom aerodromu.

- Velika mi je čast da u Beogradu ugostim Đorđu Meloni. Siguran sam da će ova poseta dati dodatni zamah našim odnosima. Italija je jedan od najvažnijih političkih, ali i ekonomskih partnera naše zemlje. Posebno zahvalan gospođi Meloni na tome što je našla vremena, da uprkos zgusnutom rasporedu, poseti Srbiju i pruži podršku na našem evropskom putu - napisao je Vučić na Instagram nalogu.

Predsednik Vučić i premijerka Meloni predstavili su ispred Palate "Srbija" jedno drugome članove svojih delegacija, nakon čega je usledio tet-a-tet sastanak.

Na pitanje da li će tema razgovora biti i mogućnost da se Italija aktivnije uključi u pregovore sa Prištinom o čemu je ranije govorila Meloni, Vučić je za RTS kazao da će i to biti tema, ali i bilateralna saradnja dve zemlje i ekonomski odnosi.

"Italija je jedan od najznačajnijih partnera, očekujem srdačan, dobar razgovor. Hvala Đorđi Meloni što dolazi u Srbiju i to dolazi pravo iz Dubaija i to je dobra vest za ljude u našoj zemlji. To pokazuje i kako je Srbija pozicionirana i kako ima poštovanje u svim delovima sveta i verujem da su to važne stvari", rekao je Vučić.

Kurir.rs