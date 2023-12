UŽIVO HOĆEMO DA SAČUVAMO MLADE LJUDE U SRBIJI: Predsednik Vučić u Kruševcu, obišao Dom zdravlja - Srbija se DRASTIČNO MENJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Kruševcu, gde će se obratiti na skupu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" u Hali sportova.

17.33 - Kratko obraćanje predsednika u Domu zdravlja u Kruševcu

Predsednik Vučić kaže da ćemo najbolje škole dovesti u Srbiju, kako bismo osnažili naše fakultete i univerzitete.

- Hoćemo da sačuvamo sve talentovane mlade ljude u Srbiji. Za to je potreban ogroman novac, ali kao što smo videli neke zemlje su to uspešno rešile. Zato sam se sastao sa Voznijakom, i fascinirao me je znanjem i svojom memorijom - kaže on.

Vučić ističe da je upravo Voznijak bio glavni u Eplu, dok je Stiv Džobs više bio menadžer.

- On je sve napravio, i dalje kaže da je Epl najbolji - rekao je on kroz smeh.

Obrativši se lekarima, rekao je da uvek mogu da pozovu šta god da je potrebno, i rekao je da se nada lepim vestima uvek.

- A ne mogu sada da odgovaram na ova pitanja, smoren sam oko politike i izbora. Ajde zdravo - kazao je na kraju kratkog obraćanja.

17.10 - Vučić obilazi Dom zdravlja u Kruševcu

Predsednik Vučić je obišao Službu za radiološku dijagnostiku Doma zdravlja u Kruševcu.

U Domu zdravlja je i ministarka zdravlja Danica Grujičić i dvadeset lekara koji su radili u kovid centru, a koji su dobili ugovore na neodređeno.

Na samom početku predsednik je pitao prisutne lekare da li su zadovoljni.

- Uložili smo ogroman novac u kliničke centre u Beogradu, Nišu, gradi se mnogo bolnica, domova zdravlja, stižu mamografi, nastavićemo sa inovativnim lekovima i lečenjem retkih bolesti - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je objasnio da grad u kome se danas nalaze nije isti već da se promenio i dodao da Srbija mora da se razvija svuda, te da Srbija nije samo Beograd i Novi Sad.

- Veliki novac smo uložili u lekove za retke bolesti. Kada sam razgovarao sa roditeljima dece koja imaju retke bolesti, video sam da njihovoj sreći nema kraja. To je cilj ovoga što radimo - istakao je Vučić.

On kaže da je sve što želi to da samo jedan od ratova koji su u toku u svetu prestane, i da će onda sve biti dobro.

- Ja mogu da vam kažem da ćemo mi ovde moći da zaposlimo i nove tehničare, i da donesemo mamografe nove. Imamo novca dovoljno, ja ne volim da ga rasipam. Neki se ljute na mene, kažu daj dreši kesu. Nije kesa kod mene - kaže predsednik kroz smeh.

Moramo čuvati novac, nikada ne znamo šta može da se desi u budućnosti - ističe on.

- Ne sme da nam se dogodi da nestanu antibiotici u Srbiji. Lekari neka prepisuju, a svaki građanin neka bira hoće li jeftiniji ili skuplji. Ali mora da dobije dobar lek - ističe Vučić.

Kaže da je srećan što ćemo sve lekove za karcinom dojke koji postoje u svetu imati i u Srbiji.

- Što se tiče odlaska lekara, kada dođe još jedno ili dva povećanja, više neće biti tako. Gledam podatke stalno. Kada gledam zahteve za povratak iz inostranstva, to je na mesečnom nivou oko 5.000 ljudi - otkrio je on.

Danas sam svojom "škodom" otvorio ovih 10-11 kilometara Moravskog koridora, to je velika i vredna stvar, dodaje predsednik.

- Mnogo stvari ćemo uraditi, ako hoćemo da sačuvamo ljude i dolini Rasine. Sem hale i bolnice, ne znam šta ste još tražili - dodaje on.

17.08 - Hala sportova već puna

Iako skup liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" počinje tek u 18 časova, hala je već puna ljudi.

16.45 - Pre dolaska u Kruševac Vučić posetio manastir Đunis

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas manastir Đunis, u blizini Kruševca.

Reč je o manastiru, koji se ubraja u najveće svetinje Srpske pravoslavne crkve.

- Posetio sam manastir Đunis. Ponosan sam na našu tradiciju i veru. Uliva mi dodatnu snagu - naveo je Vučić na svom Instagram profilu.

