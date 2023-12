PREDSEDNIK VUČIĆ SA SUOSNIVAČEM EPLA Nisam znao da je tolika zvezda! Voznijak: Prijateljima kažem ja sam Srbin koji živi u Americi

Foto: Printscreen/Video Plus

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas Stiva Voznijaka, inženjera računarstva i suosnivača kompanije Epl (Apple) u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

- O kompjuterima ne znam ništa osim da otkucam nešto u vordu, uključim i isključim, of i on, ali sam zato umeo da slušam Stiva Voznijaka, koji je inače ovde sa suprugom Dženet, na temu obrazovanja - kako da sprečimo odlazak naših mladih ljudi napolje i privučemo mlade iz regiona da studiraju kod nas - kazao je Vučić dodajući da je ovo bila odlična prilika i za promociju EXPO 2027.

- Za nas je velika čast a nadam se da će Vlada Srbije prihvatiti moj predlog da se bračnom paru Voznijak, Stivu i Dženet, dodeli državljanstvo Srbije koje ću im ja lično uručiti. Veliku ulogu u tome imao je naš teniser Janko Tipsarević i hvala mu! Neki pričaju te dali smo pare da dođe... Ne, čovek je bez dinara došao u Srbiju, sam je sebi platio kartu i došao... On je veliki filantrop ali ja nisam znao da je on ovolika zvezda! Pre nego što je došao ja sam proveravao ko je to Stiv Voznijak, znao sam ponešto... A onda mi saradnici kažu: Šefe, jel mogu ja nekako da se slikam s njim - ispričao je Vučić tokom zajedničkog obraćanja s tvorcem mikroračunara.

Voznijak: Prijateljima kažem ja sam Srbin koji živi u Americi Posle predsednika, obratio se i Voznijak koji je i ispričao kako se obreo u Srbiji. Naime, tome je mnogo doprinelo poznanstvo s našim proslavljenim teniserom Jankom Tipsarevićem, ali i ljubav prema ovom kraju sveta u koji spada i Srbija. NE PROPUSTITE VOZNIJAK OD SUTRA DRŽAVLJANIN SRBIJE Vučić: Vlada prihvatila moj predlog Voznijak je rekao kako se sa suprugom Dženet zaljubio u Dunav i sve zemlje duž te reke, pa su pošli na krstarenje.

