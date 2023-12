"NE SMEMO SE VRATITI U PERIOD KADA JE SRBIJA STAJALA I PROPADALA!" Predsednik SNS-a Miloš Vučević poslao KLJUČNE PORUKE GRAĐANIMA

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Miloš Vučević gostovao je u emisiji Usijanje tokom predizbornog programa.

"Srbija ne sme da stane" je slogan Vučevićeve izborne liste, a dokle Srbija može da stigne ukoliko se desi da 17. decembra građani u najvećem broju daju poverenje vašoj stranci.

- Mislim da je to proces koji nema kraja. Mislim da tu postoje neke granice i odrednice, ni vremenske, ni prostorne. To je nešto što bi trebao da bude imperativ za Srbiju, da je u stalnom kretanju ili stalnom pokretu ka boljim rezultatima, ka boljem životu u Srbiji, ka većem zadovoljstvu građana koji žive u ovoj državi, koji su pripadnici ovog naroda ili državljani Srbije. To je nešto što po meni nikad ne sme stati. Kada bi rekli da je nešto urađeno do kraja, da više nema posla, bilo bi besmisleno sve drugo. Kao i u životu, kao u porodici, uvek imate neki nov izazov. Jedne godine krečite, druge godine kupujete, ne znam, belu tehniku, treće godine razmišljate o kupovini automobila ili šta god već, tako je sa državom. Uvek imate bar kilometar puta ili autoputa novog da izgradite ili da ponovo asfaltirate ili da proširite vodovodnu kanalizaciju u mrežu, da otvorite neko novo radno mesto. Nema kraja - rekao je Vučević i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ono što je za nas ključno i to je poruka naša građanima, Srbije ne sme stati. To je apel građanima da se ne smemo opet vratiti u one periode kada je Srbija ne samo stajala, nego i propadala. Kada stojite u mestu, u državi, u politici, vi gubite taj ritam sa ostalim društvima, sa ostalim državama. Ne radi nekog pukog takmičenja, nego radi opstanka i ostanka. Zato je neophodno da je država stalno u jednom pokretu, u pokretu ka napretku, u pravom pravcu. Naravno, mi nemamo snage da trčimo nekim džinovskim koracima, ali od 2012. apsolutno hodamo napred.

Vučević se potom dotakao 2012. godine.

- Ja očekujem da ljudi razumeju poruke kojima se mi obraćamo njima ili kako komuniciramo. Pa imate i naš podslogan ako mogu tako da ga definišem, "snaga je u narodu", odnosno snaga je u ljudima. Znate šta, kada smo nasledili državu, nasledili u smislu odgovornosti, i ako ne mogu reći da je do 2012. postala neka velika odgovornost, oni koji su je vodili. Čak bih rekao da je bila nebriga. Mnogo polja je bilo otvoreno, da ne kažem, mnogo požara je gorelo. Od manjka para u državnoj kasi za isplatu penzija i plata, da vam podsetim, 2012. u julu i avgustu, nije bilo dovoljno za isplatu sledeće penzije, za sve naše penzionere u Srbiji. Takva je kasa nasleđena. Danas imamo 5 milijardi evra, a tada je bilo oko 70 ili 80 miliona evra na računu. Samo za penzije tog meseca je trebalo tri puta više para. Da ljudi dožive kako je bio stanjen i kako je danas infrastruktura zaostala, nedovoljna, loša povezanost različitih delova Srbije, zakatančene fabrike, vojska pred gašenjem, samo što nismo proglasili da nam ne treba vojska. Kosovo, negde tamo daleko. Ugled naš, da se ne spominje - rekao je Vučević i dodao:

07:42 NE SMEMO SE VRATITI U PERIOD KADA JE SRBIJA STAJALA I PROPADALA! Predsednik SNS-a Miloš Vučević poslao KLJUČNE PORUKE GRAĐANIMA

- Prosto do leta 2012. je onako provejavao jedan pesimizam, bezvoljnost. Ljudi nisu verovali da možda bude bolje. To je toliko godina laganja, obmanjivanja, raznih obećanja. Sjajnih komercijalnih reklama, političkog marketinga i vrlo tankih rezultata. Sada, kada takvu situaciju nasledite, vrlo je teško da kažete šta je najvažnije. Da ne kažem da su nas posle godinu ili dve zatekle najveće poplave. Pa onda najnepopularnije mere gde smo morali da država ne bankrotira, da smanjujemo plate i penzije. A onda kad smo mislili da smo to sve preživeli, krenuo je talas migranata iz Azije i Afrike. Najveća od Drugog svetskog rata, gde smo mi bili na toj ruti, da su se sve države negde borile ko će kome da ostavi taj problem. Onda kad smo i to preživeli, počela je korona. Dve godine borbe za svaki ljudski život, za krevet više, za vakcinu više, za lek novi. Bukvalno borba za ljudske živote. I kad smo mislili da smo i sa time pregrmeli sve muke, kreće rat u Ukrajini. I onda taj neverovatni pritisak na nas. Zato što smo mi nezavisni i slobodni, ali to nije baš popularno. Morate se odrediti, da li ste za nas ili ste protiv nas. I iznad svega toga ili za vreme svega toga, politička borba za Kosovo i Metohiju i pritisci.

Kurir.rs/ L.V.

Bonus video:

00:23 SNS Arena