PREDSTAVLJANJE PROGRAMA LISTE "SRBIJA NE SME DA STANE": Jedini smo koji su zaista verovali u građane Srbije - OSTVARIĆEMO NAŠ SAN

Predstavnici liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" predstavljaju program na drugom kanalu javnog servisa.

Program predstavljaju predsednik SNS Miloš Vučević, Ana Brnabić, Siniša Mali, Arno Gujon i doktorka Svetlana Vujović.

- Uspeli smo da dođemo do nikada većeg nivoa plata i penzija. I hoćemo da nastavimo da se borimo za to. Idemo na 1400 evra prosečnu platu, 650 evra prosečnu penziju - rekao je Siniša Mali.

Tražimo poverenje građana da nastavimo sa ovakvom ekonomskom politkom, rekao je Mali.

Doktorka Vujović je rekla da država nikada nije ulagala više u bolnice i domove zdravlja.

- Izgrađeno je 150 klinika i domova zdravlja u Srbiji u prethodnih 12 godina. Pored toga, ulaže se u inovativne tehnologije. Ranije je ulagano 19 milijardi za inovativne lekove, danas 135 milijardi - istakla je doktorka.

Ona ističe da se završavaju radovi na kliničkim centrima u celoj Srbiji, i da se time smanjuju liste čekanja.

- Čak stranci dolaze u Srbiju da uče. U naš centar za fertilitet, u kom se otkriva zašto neki parovi nemaju bebu, dolaze na obučavanje. Svaki građanin ove zemlje je jako važan - kazala je dr Vujović.

Ističe da u Srbiji nema jednog nezbrinutog građanina, i da u inostrantstvu prvo pitaju ko ima koje osiguranje, dok u Srbiji toga nema.

- U Americi je carski rez 30.000 dolara, a dan ležanja u bolnici 2.500 dolara. Toga nema kod nas. Mi smo uzor kako to može. Srbija daje primer drugima, i ja pričam i u svetskim bordovima u kojima jesam, šta je urađeno u našoj zemlji - kazala je doktorka.

Srbija je zemlja ideja i pametnih ljudi, kazala je dr Vujović, i istakla da su pokretne ambulante u malim mestima izuzetno značajne.

- Još je važnije sprečavanje bolesti. Time štedimo fond, a ako se otkriju, idemo dalje. Onda neko sa 80-90 godina može živeti normalno. Pokazaćemo svima iz sveta kako se to radi, i pokazujemo šta Srbija može - kazala je doktorka.

Ana Brnabić je istakla da uskoro počinje izgradnja BIO4 kampusa, investicije od 300 miliona evra.

- Važno je što će zahvaljujući ovom kampusu imati sve inovativne terapije i personalizovanu medicinu, u Srbiji, za naše ljude - kazala je premijerka.

Arno Gujon je, govoreći o Kosovu i Metohiji, rekao da je u stalnom kontaktu sa Srbima sa KiM.

- Baš tamo, na terenu, sam video ko se bori za Srbe na KiM, a ko se ne bori. Sećate li se Miloše gde smo se upoznali. To je bilo 2016. godine u selu Mogila, kod Pasjana. Tada smo otvarali fabriku za pasterizaciju voća i povrća - podsetio je Arno Gujon.

On kaže da svi koji se bore za Srbe na KiM imaju zabranu ulaska na Kosovo.

- Važno je što ljudi dole mogu da žive od svog rada, što je omogućila država. Borimo se za svakog čoveka i selo, za svaku školu i dom zdravlja. Tamo gde imamo ljudi, tamo je Srbija snažna. Snaga je u ljudima, to nije floskula. Zato se borimo tamo, a ne u studijima u Beogradu - rekao je on.

Dodaje da je predsednik Vučić jasno rekao koje su crvene linije po pitanju KiM.

- Nema priznanja, nema članstva Prištine u UN i međunarodnim organizacijama - istakao je Gujon.

Vučević kaže da će pritisci biti sve jači, i da je pitanje KiM Gordijev čvor koji traje decenijama.

- Nefer je da napadaju Vučića za to, to je pitanje oko kog svi u Srbiji treba da se ujedine. Realna bezbednosna opasnost za celu Srbiju je to što se Albanci ubrzano naoružavaju. U tome učestvuju ozbiljne države, a mi spram toga moramo imati adekvatne odgovore, i čuvati mir - kazao je predsednik SNS.

Srbija u miru dobija, ali mir ne isključuje naš slobodarski duh i pravo da se branimo, kazao je on.

- Sve je povezano i sa zdravstvom, putevima, ekonomskim napretkom. Ko to ne razume, on ne razume ništa. Borba za KiM će se nastaviti, i siguran sam da politika koju vodi Vučić jedina garantuje očuvanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, i svuda - ističe Vučević.

Mi garantujemo vojnu neutralnost Srbije, garantujemo da ćemo čuvati i nebo, i zemlju, dodaje on.

Ministar Mali kaže da jaka vojska, jako zdravstvo i infrastruktura počivaju na jakoj ekonomiji.

- Srbija danas gradi kao nikada pre. Gradimo osam brzih saobraćajnica. Od 2012. do danas je izgrađeno 445 km auto-puteva. Od 2000. do 2012. samo 42 kilometra. Koliko nam je samo života sačuvao Miloš Veliki. Zato dolaze investitori, koji pune budžet, pa imamo novca i za vojsku, i za zdravstvo, i za BIO4 kampus - dodaje on.

Ističe da povećanje plata, penzija i minimalca, kao i otvaranje novih radnih mesta, jedini put ka napretku.

- Ekspo 2027 je najveća razvojna šansa naše zemlje. Dobili smo priliku da budemo domaćin najvećeg događaja 2027 godine. Pobedili smo Ameriku, Argentinu, Tajland... Mi gradimo ekspo, nove stadione, velike infrastrukturne projekte. I time podižemo kvalitet života, i na tome ćemo nastaviti da radimo. Srbija se menja - kazao je Mali.

Siniša Mali je rekao da ćemo 2027. godine biti centar sveta, poredeći taj događaj sa periodom do 2012. godine, kada je zemlja bila u bankrotu.

Ana Brnabić je istakla da se ostvarilo sve što je obećano, iako su se predstavnici opozicije smejali.

- Na primer, Euprava. Pa onda o jačanju vojske. Gradimo auto-puteve, brze pruge, iako niko nije verovao. Sprdali su se sa nama u parlamentu kada sam govorila da je IKT sektor najveća razvojna šansa Srbije. A taj sektor je sada naš najveći izvoznik. A naš cilj je da imamo 10 milijardi izvoza IKT usluga - rekla je premijerka.

Ona kaže da su uvek verovali u ljude, i da onaj ko ne veruje u svoj narod, neće ni graditi auto-puteve.

- Oni su se smejali za digitalizaciju zato što nisu verovali u naše mlade ljude. Mi smo videli taj potencijal. Sve što smo postigli u rastu BDP postigli smo svi zajedno. Mi smo jedini koji su zaista verovali u građane Srbije - rekla je premijerka.

Dodala je da je svesna da boljitak nije stigao do svakog građanina Srbije, i da je zato potrebno da dobiju drugo poluvreme.

Vučević kaže da je ponosan što je veliki broj ljudi sa sjajnim biografijama stao iza politike države Srbije i predsednika Vučića.

- Naša lista je nadstranačka lista. Ovo je priča koja ima mnogo širi koncept. Imamo najbolje profesore, dekane, naučnike, sportiste, glumce, akademike... To nam uliva snagu i daje nam signal da smo na dobrom putu. To su ostvareni ljudi - rekao je on.

Predsednik SNS je rekao da je to znak da smo na dobrom putu.

- Slogan Srbija ne sme da stane je naš san, i ostvarićemo ga, zajedno sa građanima. Verujem da ćemo dobiti poverenje građana da čuvamo Srbiju i naredne četiri godine - zaključio je Vučević.