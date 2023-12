VUČIĆ SAOPŠTIO ODLIČNU SPORTSKU VEST: Dobili smo veliko takmičenje, 9.000 takmičara dolazi u Srbiju!

"Dobili smo sportsko takmičenje za vodene sportove, 9.000 sportista doći će na to takmičenje" - isaopštio je večeras u specijalnoj emisiji "Srbija ne sme da stane" sjajne vesti predsednik Aleksandar Vučić.

- Davor kada nam je doneo ono zlato, spasao nam je i Olimpijadu i sve - kazao je Vučić, govoreći i o srpskom reprezentativcu u rvanju Davoru Štefaneku, koji je podržao listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Nakon Vučićeve konstatacije, Štefanek je nastavio kroz smeh:

- Jednom prilikom Vučić mi je rekao, ne doneseš li nam zlato, šaljem te sa migrantima. To je kada je tek počela kriza sa azilantima.

Štefanek kaže da Vučić ima veliku svest za sportiste koji osvajaju velike medalje.

- To nije da te samo neko potapše po ramenu. Ja sam osvajač medalja od 2004. godine, pa me niko nije ni pogledao. Znam da je najbitnije našim sportistima što dobijaju nagrade i priznanja. Lepo je imati podršku roditelja i trenera, ali kada država stoji iza sportista, to je zaista prava stvar. Nikada se više nije ulagalo u to. Koliko je terena i staza napravljeno - rekao je Štefanek.

