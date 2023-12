UŽIVO VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: Drastična promena među građanima posle napada na skupštinu - Oni neće nasilje i laži

Predsednik Aleksandar Vučić obraća se večeras iz sedišta Srpske napredne stranke.

Njega su članovi stranke pre nego što se popeo za govornicu pozdravili aplauzom.

Vučić kaže da je na svim biračkim mestima i na gradskom i na republičkom nivou ubedljivu pobedu odnela lista "Srbija ne sme da stane".

- Izlaznost na republičkom nivou je oko 43 odsto, što je visoka izlaznost za ponovljene izbore, i nešto manje od 40 odsto na nivou grada Beograda. Imali smo ponovljeno glasanje na Novom Beogradu i na Bežanijskoj kosi, i tu je ubedljivu pobedu odnela lista Srbija ne sme da stane - kaže on.

Predsednik ističe da je ubedljiva pobeda odneta u Ripnju, čak 79,8 odsto glasova.

- Što se drugih biračkih mesta tiče svuda je između 10 i 30 odsto uvećan procenat za listu Srbija ne sme da stane. A na 9 mesta je bila veća izlaznost, ili ista kao i pre 13 dana. Na tim mestima smo dobili negde čak i 30 odsto glasova više, tako da imate mesta u opštini Lebane i Žagubica gde imamo više od 92 odsto od broja ukupnih glasova - kazao je Vučić.

On dodaje da se čekaju ukupni rezultati sa tri biračka mesta, i dodaje da je lista Srbija ne sme da stane osvojila 69,5 odsto, dok je lista Srbija protiv nasilja uzela 21 odsto.

- Nestorović će imati više kada dođu ovi gradski rezultati. U selima nisu imali ništa, ali u Nišu i Beogradu jesu. Imaćete za 15-20 minuta precizno urađene sve rezultate. Ovo znači da ukoliko bude pristojna izlaznost 2. januara, i ako se nastavi ovaj trend rasta, realno je očekivati da naša lista dobije 130 mandat - rekao je predsednik.

Vučić se zahvalio građanima Srbije što su na miran način uradili svoj posao, i olovkom pokazali kakva im je demokratska volja.

- I što su istrpeli svakojake pristike i napade, što su uspeli da izdrže i nasilje koje je neretko karakterisalo u poslednjim izbornim godinama taj postizbornim period. Jer neki nikada ne mogu da se pomire sa izbornim rezultatima. I da kažem ljudima, video sam novija istraživanja posle napada na gradsku skupštinu, došlo je do drastične promene u raspoloženju građana Srbije. Bili smo na 49 odsto pre toga, danas smo na 51,5 do 52 odsto biračkog tela. Ponešto je porasla lista Nestorovića, ostalo je u slobodnom padu - ističe on.

Kaže da građani neće nasilje i laži, i da znaju da nikada manje prigovora nije bilo, ni žalbi.

- Ponosan sam na činjenicu da nikada nismo imali mirniju kampanju, bez ijednog incidenta. To znači da narastamo kao narod, i da razumemo demokratske tekovine. I da smo u stanju da razumemo i tolerišemo drugačije mišljenje. Ponosan sam što je lista Srbije ne sme da stane osvojila ovoliko poverenje građana - kazao je on, i dodao da je presrećan što dobri ljudi voditi Srbiju u narednih teških šest meseci.

Kurir.rs