UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ O PRESUDI ZA UBISTVO ĆURUVIJE: "Bio sam šokiran da Ministarstvo pravde ćuti tri dana"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji i govori o svim važnim temama.

Predsednik Vučić u emisiji "Ćirilica" na TV Happy govori o situaciji na Kosovu i Metohiji, pritiscima na Srbiju, velikim projektima i mnogim drugim pitanjima od nacionalnog značaja.

"Svečlja ih lično ispitivao"

Posle izjave Svečlje da će na KiM jedini srpski trag biti srpska ambasada, predsednik Vučić je ispričao nešto o tom čoveku.

"Postoji mala ambulanta u Prištini u kojoj su radile dve žene iz Gračanice. Posle 2004. i pogroma, stranci su rekli da tu bude ambulanta. Svečlja se setio da ima Srba u blizini, pohapsio ih i lično ispitivao. Lekarka mora da plati 3.000 evra. Kuriozitet je što ih je Svečlja lično ispitovao. A one su počinile teško krivično delo, nešto oko merenja šećera".

O Kristoferu Hilu

Vučić je govorio o napadima na ambasadora Kristofera Hila, za kog kaže da nije na njegovoj strani, ali da pravi pametne poteze.

"On nije podržao Miloševića, već američku politiku. On je kroz Rambuje tražio kapitulaciju Srbije. To ne možete da zamerite Miloševiću. Da danas solim pamet o tome kako je bilo ne mogu. Hil je vodio svoju politiku".

O izjavi Ognjena Radonjića

"Bolje da ništa ne kažem. Srećom, ja to ne gledam. Zato imate situaciju da ljudi veruju u to. Prvo unižavate žrtve genocida, među kojima je i deo moje porodica, ali on ne zna šta je genocid i došao da lupeta, priča nešto protiv Vučića i to je to. Zločinački je to što bi da ruše svoju zemlju. Maja Popović je odana svojoj državi, ali se ljudi plaše ovakvih. Plaše se nepismenih iz Trstenika, zato što je to normalno ljudsko ponašanje. Što bih ja bio meta? Zbog ovakvog pristupa sam ponosan što imam hrabrosti da im se suprotstavim. Znam da nikad neće ništa da urade. Kako se ne sete da urade nešto za Srbiju, nego uvek protiv. Genocid je kada se za državu gradi BIO4 Kampus, Beograd na vodi"...

O izjavi sudije Majića

"Nisam razumeo šta je govorio. Sreo sam mnogo pokvarenih ljudi, ali ovakve pokvarenjake nisam. Dobijete pare od države i onda je optužujete za holokaust i genocid. A ne kažete da ste oslobodili 'gnjilansku grupu'. I nije te sramota da meni pričaš o zločinima, a oslobodio si ljude koji su činili zločine nad srpskim stanovništvom. Kad ih pobedite, onda ste izvršili genocid".

O ekonomskoj dominaciji na Zapadnom Balkanu

"Za nas je od presudnog značaja da radimo na Ekspu, gradimo puteve, zapošljavamo ljude... Ukupan bruto domaći proizvod svih na Zapadnom Balkanu je manji od BDP Srbije. Srbija ima 69,5 milijardi, a oni svi zajedno 67. Da vidite kakva je ekonomska dominacija Srbije. A bili smo četvrti u regionu. Crna Gora je imala 50 odsto veće plate, a evo stižemo ih. I to na zdravim nogama".

O slučaju Ćuruvija

"Po pitanju presude Apelacionog suda u slučaju ubistva Ćuruvije bio sam šokiran da Ministarstvo pravde ćuti tri dana. Ministarka kaže viđaju se s ovim i onim. Ja pitam je l' vikendom ne radite. E pa ne može tako".

"Posao države je bio da zločin kazni. Od 2000. do 2012. kada se očekivalo da se to uradi, nisu uradili ništa. Ništa ih nije zanimalo. Iz službe su oduvek dolazili signali da bi to bilo loše. Onda je 2003. ubijen Milan Pantić u Jagodini i to je zataškano, a ubijen je samo zbog onog što je pisao".

"Mi smo preuzeli vlast. I danas smatram da ni ozbiljne uvrede novinara ne smeju da prođu nekažnjeno a kamoli ubistvo. Tražio sam da se formira komisija da krivci budu kažnjeni. Tužilaštvo i policija su svoj posao obavili. Ne poznajem nijednog sudiju koji je odlučivao. U prvom stepenu su osuđeni, a u drugom su svih petoro sudija glasali protiv, jer jedini svedok Branka Prpa je rekla da to nije to lice".

"Užasno loša poruka za svakog ko se bavi tim poslom u našoj zemlji. Užasno loša poruka za pravni sistem. A onda kažu, ti si Vučiću kriv za to. Kažu da su po mom nalogu uradili. Voleo bih da se pravda vrati delimično ako je to uopšte i moguće".

"Teška, veoma neprijatna situacija".

O državnim rezervama

"Imamo preko 25 milijardi deviznih rezervi. Pre samo 12 godina bilo je 10,2 milijarde. Za 12 godina skupili smo još 15. Prvi put smo prešli 40 tona zlata u trezoru. Na računu imamo četiri milijarde. Apsolutno smo fiskalno i finansijski stabilni".

"Er Srbija ima 87 linija, 34 zemlje na 4 kontinenta. Ići ćemo uskoro do Šangaja i Majamija direktno. Nema mesta do Lisabona i Dubaija".

O Skupštini

"Na našoj listi najstariji je Stojan Radenović, jedan od najcitiranijih ljudi na svetu. Sutra će taj Stojan Radenović pokušati da predsedava. Divan čovek, ponos Srbije. A onda će da mu izađe jedan koji u Trsteniku nije mogao razred da završi da mu viče: 'Lopove'. Zamislite taj paradoks da čovek koji je s tastom pljačkao po Trsteniku jednom Stojanu Radenoviću da govori da je lopov i bitanga. Kad tako postavite stvari, razumete sav besmisao".

"Oni vam kažu da je bolje Srbijom da upravlja Šider, Viola von Kramon.. Najveći lobisti tzv. Kosova. Ona se čak i ne bavi Kosovom, nego ostatkom Srbije. Ljudi to sve vide. Polako počinju da razumeju. Ta ideja o slobdnoj Srbiji je sve jača u našoj zemlji".

O papirima stranih tajnih službi

"Ono što sam video u papirima njihovih tajnih službi: Vučić toleriše Dodika i RS. Čuj, toleriše?! Nikad nikome nismo stali na žulj nikome u BiH. Kažu bio ručni raketni bacač kod Srba na KiM. Stavrno? A u skladu sa kojom pravnom normom ste vi njima dali 'barjaktare'? Baš me briga što ti smatraš Kosovo nezavisnom državom. Ja se pozivam na Povelju UN, onu istu na koju se ti pozivaš kad govoriš o Ukrajini. I onda Vučić problem".

"Ne damo da se Srbi okreću protiv Srba".

"Ne moram da budem saglasan s onim što radi Dodik, ali nikad ništa loše od mene neće čuti. Jer tako rade odgovorni ljudi".

O Banjskoj

"Da se vratimo na Banjsku. Što mrzite svoj narod? Postoje krivična dela i odgovaraće. Zašto bih ja vodio hajku na te ljude s obzirom na to da to već rade po svetu. Oni su to uzeli jer su se osećali bespomoćnim da bilo šta drugo urade".

"Ja sam tri noći imao sastanke s njima, bili su Radojičić, Simić i još desetak momaka. Kažu mi u lice da ne veruju Amerikancima i Evropljanima, a ja njima kažem da moram da im verujem jer nemam kome drugome, jer su oni na terenu. Oni su potpisom garantovali da Albanci neće hapsiti nikoga ko je bio na barikadama. I kad su potpisali, tri meseca kasnije počela su hapšenja. Možete da zamislite moju muku".

"I kad sam bio pod najvećim pritiscima nisam pljunuo na obraz državi. Rekli su da će mi pašti glava zbog Banjske. Pa nek padne, ali ta glava nešto vredi. Meni je važno da Srbija ne pati i da nema sankcija. Znate koliko se ja sekiram za to šta će da pišu?"

"Srbija će imati 100 milijardi evra do 2027. godine. Pa napravite to. I danas Srbija štrči. Ono što sam video u njihovim papirima tajnih službi znaju da bez Srbije nema rešenja".

O pokušajima rušenja Srbije

"Za građane Srbije je bitno da znaju. Sva ova hajka koja se protiv Srbije sprovodi u inostranstvu, od batinaškog Gardijana, do toga kada Bajden da izjavu, koji je uvek dobro pripremljen, iako ljudi svašta o njemu pričaju, i kaže da veruju da će ako puste da Ukrajina izgubi od Rusije, umesto da kaže šta će biti s Baltikom, on kaže Balkanom. Svakom se desi da pogreši, ali sledećeg dana u Bildu izađe moja slika s Putinom i kaže: Da li je na ovo Bajden mislio? I navode da li je to dokaz da će Vučić da izazove rat na Balkanu. A u tekstu ništa".

"Srbiju ruše oni kojima ne odgovara da bude nezavisna i stabilna".

"U Frankfurter Algemane Cajtung danas kažu da je Vučić fasciniran onim što je Azerbejdžan uradio u Nagorno Karabagu i da zato pojačava vojsku. Na čemu je to zasnovano? Ni na čemu".

"Oni svi to rade zajedno ne bi li rušili Srbiju".

Potom je predsednik izašao za tablu.

"Potrebna vam je prevlast u vazuhu - to je novac. Potrebna vam je pešadija - to je stanje na terenu. Potrebna vam je artiljerija - to su mediji".

"Novac dolazi sa tri strane - iz velikih sila, iz regionalnih zemalja koje imaju interes da utiču na slabljenje Srbije, i iz različitih političkih krugova i nevladinih sektora".

"Pešadija ide na sledeći način - naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba i delovanje na političke partije kako u centralnoj Srbiji tako i na KiM, kako na srpske, tako i na albanske".

"Mediji - svetski, regionalni, na Kosovu i Metohiji, podeljeno na srpske i albanske".

"Naoružavanje Albanaca se već odigrava, oni najviše koriste Tursku. Razoružvanje Srba, kriminalizacija. Morate da imate poslušnike koji će da ruše zemlju iznutra, imate Albance koji to rade, ali morate da imate Srbe koji će govoriti sve najgore".

"Najvažniju su tenkovi i artiljerija - a to su mediji, koji danima lažu kako ćemo da napadnemo nekog, kakvi su nam bili izbori... Uvek imate koncentrisanu raketnu paljbu - tuci po Vučiću svaki dan".

"Napadaju me što čuvam i štitim Srbiju".

"Cilj je samo jedan - rušenje Srbije i priznanje nezavisnosti Kosova".

"Kada izdvojite deo ljudi od 18 do 29 godine za vojni rok je oko 48 odsto, protiv 32 odsto, a od tih koji ni 100 dana ne bi dali za svoju zemlju, čak 54 odsto smatra da Srbija treba oštrije da reaguje. To je jedna od paradoksalnih situacija".

"Danas je predat zahtev i iskreno ne verujem da će sazvati sednicu Saveta bezbednosti. Odgovor će biti u narednih nekoliko dana".

Predsednik je rekao da je lično pisao ili će tek napisati pisma Bajdenu, fon der Lajen, Ruteu, Makronu, Sančezu, Đin Pingu, Melonijevoj i drugima.

"Naše je da pokušamo da kažemo da želimo mir i stabilnost".

O Kurtijevim potezima:

"To je najprljavije i najpodmuklije etnično čišćenje, kad ljudima činite život nesnosnim. Borimo se da našem narodu dostavimo novac, što zasad i uspevamo", rekao je predsednik.

O situaciji na Kosovu i Metohiji

"Tačno je da neko temeljno radi na tome da svakoga dana vrši pritisak na srpski narod i vrši akcije. Ključno pitanje je šta mi možemo u ovakvim geopolitičkim okolnostima. Kako zaštiti naš narod? Dinar je jedina validna valuta. Njih je to baš briga".

"Stranci kažu: Kosovo je nezavisna država. Onda ja pitam zašto postoji dijalog. Došao sam u posed dokumenata dva strana ministarstva u kojima piše da je Srbija problem zato što ne priznaje Kosovo, zato što je tolerantna prema Dodiku i zato što ruski mediji mogu da se obrate kod nas".

"Sve to je usmereno ka rušenje pozicije Srbije na KiM. Evropljanima i Amerikancima moramo da budemo zahvalni što neće nestabilnost, a Kurtiju se žuri. On ima savetnika iz Velike Britanije, Nemca poreklom, o kome će tek biti reči narednih dana, a koji ga vodi ka tim rešenjima".

