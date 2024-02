VUČIĆ POKAZAO KAKO IZGLEDA HIBRIDNI RAT PROTIV NAŠE ZEMLJE "Srbiju pokušavaju da ruše oni kojima ne odgovara da bude nezavisna"

- Za građane Srbije je bitno da znaju. Sva ova hajka koja se protiv Srbije sprovodi u inostranstvu, od batinaškog Gardijana, do toga kada Bajden da izjavu, koji je uvek dobro pripremljen, iako ljudi svašta o njemu pričaju, i kaže da veruju da će ako puste da Ukrajina izgubi od Rusije, umesto da kaže šta će biti s Baltikom, on kaže Balkanom. Svakom se desi da pogreši, ali sledećeg dana u Bildu izađe moja slika s Putinom i kaže: Da li je na ovo Bajden mislio? I navode da li je to dokaz da će Vučić da izazove rat na Balkanu. A u tekstu ništa. Srbiju ruše oni kojima ne odgovara da bude nezavisna i stabilna - rekao je Vučić i dodao:

- U Frankfurter Algemane Cajtung danas kažu da je Vučić fasciniran onim što je Azerbejdžan uradio u Nagorno Karabagu i da zato pojačava vojsku. Na čemu je to zasnovano? Ni na čemu. Oni svi to rade zajedno ne bi li rušili Srbiju.

foto: Printscreen/HappyTV

- Oni to rade svi zajedno ne bi li na različite načine rušili Srbiju. Sada ću pokazati kako ja to gledam - nekada kroz šah, nekada kroz rat. Kako oni to rade? Potrebna vam je prevlast u vazduhu, u svakom ratu, to ćemo da nazovemo u politici, to je novac. Potrebna vam je pešadija - stanje na terenu, potrebna vam je artiljerija, tenkovi i sve drugo - to su mediji. Ako pogledate novac, on dolazi sa tri strane jedan je iz velikih svetskih sila, drugi je regionalne zemlje koje imaju različite interese da utiču na slabljenje Srbije, imate entitet Kosovo, kako ga nazivaju i imate ih iz različitih političkih krugova i nevladinog sektora, tu govorim o raznim rokfelerima, fondacijama...

- Pešadija ide na sledeći način: naoružavanje Albanaca, razoružavanje Srba i naravno, delovanje na političke partije kako u samoj centralnoj Srbiji, tako i na Kosovu i Metohiji, tu to opet delite na dva dela - na srpske i albanske. Najvažniju su tenkovi i artiljerija - a to su mediji, koji danima lažu kako ćemo da napadnemo nekog, kakvi su nam bili izbori... Uvek imate koncentrisanu raketnu paljbu - tuci po Vučiću svaki dan. Napadaju me što čuvam i štitim Srbiju. Cilj je samo jedan - rušenje Srbije i priznanje nezavisnosti Kosova - pojasnio je predsednik.