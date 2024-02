RODE: Postoji problem u uredbi o zabrani dinara i načinu sprovođenja odluke

"Ako imate rešenje, ja sam poslednji koji bi ga kritikovao. Ali, do sada smo videli, u zahtevima međunarodnih predstavnika i onih koji su pogođeni, videli smo zahteve i odjednom, korak po korak, pojavljuju se nove objave: mesec, sad tri meseca. Ono što nam je potrebno je jasnoća za sve", rekao je Rode.

Komentarišući saopštenje CB da je već preduzela i preduzima dodatne mere za lakše sprovođenje uredbe o zabrani korišćenja srpskog dinara, u najkraćem mogućem roku, koje ne može trajati duže od tri meseca, Rode je rekao da Priština ima puno pravo da razvija svoj monetarni suverenitet, ali je problem, prema njegovim rečima, u načinu sprovođenja uredbe i samoj odluci.

"Nemačka je jedan od najbližih partnera Kosova. Prošle nedelje, nemački ministar odbrane je bio ovde i rekao je: Vi imate pravo da sprovedete ovu odluku, ali uradite to sa dužim planom implementacije, i to tako da svi budu obavešteni i da se niko ne plaši. Još ne vidim da smo došli do ovog koraka", rekao je nemački ambasador.

On je istakao da Nemačka, kao i zemlje Kvinte, želi da Priština ostvari "svoj puni suverenitet", ali da kritikuju jednostrano delovanje i nedostatak koordinacije.

"Opet imate jednostrani korak koji je najavljen vrlo brzo i kratko. I uzmimo za primer licenciranje banke. Licenciranje banke se ne obavlja za dva ili tri dana. Postoji proces. Procesi zahtevaju vreme. I rekao bih da kada imate plan, prvo postavite plan, a zatim odredite vremenske okvire. A ne obrnuto, prvo rokovi, pa planovi", rekao je Rode.

