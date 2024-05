"POSTUPA SE U SKLADU SA ZAKONOM" Vučić: Osoba koja je uhapšena zbog pretnji svaki dan je činila najteže dela

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Korotu posle samita lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije da je čovek koji je uhapšen jer mu je pretio, svaki dan činio najteža krivična dela.

- Ja nisam video takav spisak, od razbojništva, teške krađe, ne znam ni ja čega sve što su mi poslali... Rekoh, majko rođena, je li moguće da i ovakvih ljudi ima negde? - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je izuzetno potresen onim što se dogodilo slovačkom premijeru Robertu Ficu koji je, inače, ranjen sa nekoliko metaka.

- Verujem da ću u danima koji su pred nama, zajedno sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom dobiti dozvolu njegove porodice da ga posetimo. Naravno to ne može da bude danas, sutra, ali nadam se da će sve ovo da prevaziđe. On je borac, on je jedan strahovito snažan, jak lider, ne u fizičkom nego u mentalnom smislu i verujem da će mu to pomoći da probleme prevaziđe - rekao je Vučić.

Što se tiče ovih koji su hapšeni, koji su govorili da sam ja sledeći, nemam nikakav problem, sa njima se postupa u skladu sa zakonom, dodao je Vučić.

- A kad pogledate, pošto ljudi misle da su to neki nezadovoljni ljudi, jer sam video taj narativ i u delu naših medija oko Fica, pa zamislite, to je ona žena koja je pucala na investitora, jer valjda je investitor zli čovek ili predsednik vlade je zli čovek, a taj koji puca, koji inače je osnivao grupu za borbu protiv nasilja, vrlo interesantno, podseća li vas na nešto, i pokušao sa pet metaka da ubije premijera svoje zemlje, e taj čovek je neki mučenik, treba ga razumeti. Ne, to je čovek koji je pokušao ubistvo, to je zlikovac - rekao je Vučić.