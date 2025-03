Blokaderi su i ovog jutra ispred zgrade javnog servisa u Takovskoj gde će, kako su najavili, blokirati sedište RTS večeras do 21 čas. Oni su poručili da će za to vreme zaposleni moći da izlaze iz zgrade, ali ne i da u nju ulaze, da u nju niko neće moći da uđe. RTS emituje program iz studija u Košutnjaku uz apel na studente da odustanu od nasilne blokade.

Vulin o nasilju ispred RTS

Brnabićeva pozvala studente blokadere da ne koriste nasilje i ne zauzimaju institucije

Oglasilo se VJT

Povređen policajac

Vučić obišao povređenog policajca

- Lazar Baćić je teško povređen, teško ga je videti, ali on to dobro podnosi, on je na miran način sprovodio ljude unutra, oni su ga bokserom udarili u oko i pitanje je hoće li sačuvati oko, polomljeno mu je to tu sve. Zatrašujuće izgleda - rekao je Vučić prilikom obilaska.