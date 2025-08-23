Slušaj vest

Građani protiv blokada zakazali su za danas u 18.30 časova novi skup. Okupljanja su najavljena u čak 75 gradova i opština širom Srbije.

Ogromne kolone vozila su se već u periodu posle podneva mogle videti na putevima.

Građani više ne mogu i neće da trpe teror blokada, svakodnevno nasilje i otežavanje normalnog života. Već mesecima blokaderi ugrožavaju stanovništvo – na ulicama se beleže napadi na policiju, uništavanje imovine, ometanje slobode kretanja, kao i uvrede i fizički napadi na one koji se ne slažu sa njihovim mišljenjem.

Narod samo želi da se vrati normalnom životu.

16.30 - Narod iz Kraljeva krenuo u Rašku

Građani Kraljeva uputili su se za Rašku na skup protiv blokada.

Kraljevo krenulo za Rašku Izvor: Kurir

Narod je krenuo za Rašku u koloni automobila iz kojih se vijore trobojke, a više o tome pročitajte klikom ovde.

Kurir.rs

