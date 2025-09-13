Slušaj vest

Masovni skupovi građana protiv blokada održavaju se danas u 140 mesta širom Srbije. Na ovim prijavljenim skupovima očekuje se prisustvo više od 150.000 ljudi koji jasno i glasno poručuju "ne" blokadama, maltretiranju i zaustavljanju normalnog života.

19.00 - Savez boraca Srbije, prelepi prizori sa skupa

WhatsApp Image 2025-09-13 at 18.57.02_6c1d9367.jpg
18.50 - "Želimo mir, živela Srbija" - odjekuje u Nišu

Screenshot 2025-09-13 184922.jpg
 - Da se slobodno majemo po sokaci - poručile su Nišlije. 

18.49 - Apatin

18.45 - Građani ustali u Bujanovcu, Sokobanji, Odžacima i Bačkom Petrovcu

Izjava Bujanovac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Izjave Sokobanja - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Odžaci izjave - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Bački Petrovac izjava - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

18.38 - Građani se okupili i u Beočinu

18.35 - Miloš Vučević sa građanima u Novom Sadu

Screenshot 2025-09-13 183556.png
Vučević u Novom Sadu - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

18.30 - Aleksandar Vučić i Ana Brnabić pridružili se građanima na Banjici

Screenshot 2025-09-13 182605.png

Untitled-1.jpg

Ana Brnabić na Voždovcu - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

 18.27 - Student Miloš Pavlović je sa građanimna na Voždovcu

Screenshot 2025-09-13 183643.jpg
18.25 - Majdanpek, Bojnik, Bela Palanka, Zaječar, Krupanj

"Zahvaljujući predsedniku Vučiću i ovoj vlasti postala sam majka" - poručila je meštanka Majdanpeka.

Screenshot 2025-09-13 185336.jpg
Izjava Zaječar - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Bojnik - izjava - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Bela Palanka - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Majdanpek - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Krupanj

18.20 - Šabac i Subotica

WhatsApp Image 2025-09-13 at 18.18.35_ff0e5680.jpg
WhatsApp Image 2025-09-13 at 18.18.48_4e068c7e.jpg
WhatsApp Image 2025-09-13 at 18.18.57_a24d93b2.jpg
18.16 - Okupljanja i na Voždovcu

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

18.15 - Inđija

Indjija izjave - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Inđija

18.12 - Majdanpek, Bela Palanka, Bor

WhatsApp Image 2025-09-13 at 17.57.14_9f78867a.jpg
WhatsApp Image 2025-09-13 at 18.11.36_133afb3d.jpg
WhatsApp Image 2025-09-13 at 18.04.06_b733837c.jpg
WhatsApp Image 2025-09-13 at 18.21.09_fdee35c5.jpg
18.10 - Kragujevac, Ljubovija

Kragujevac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Ljubovija

18.05 - Zrenjanin

Zrenjanin izjave - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Zrenjanin - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

18.05 - Stara Pazova

Stara pazova - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Stara Pazova

18.00 - Ustala i Raška

Raška - izjava - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

17.51 - Počelo okupljanje u Borči

- Da odbranim Srbiju, da odbranim srpstvo! Ovo ne znam čemu vodi, nemaju plan, nemaju program, nemaju ništa. Jeste situacija u svetu zategnuta, treba biti mudar, treba biti čovek na kraju krajeva, da se vratimo u normalu, daće Bog - rekao je jedan od učesnika skupa.

Borča - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Borča - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Screenshot 2025-09-13 175154.png

17.30 - Prvi ustao Novi Sad

Novi Sad

Novi Sad - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Novi Sad - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Podsećamo, prethodne nedelje se u 111 mesta širom Srbije okupio ogroman broj ljudi. Ovim porodičnim skupovima, koji su bili prijavljeni unapred, prisustvovao je i veliki broj dece, od koja su neka nosila i narodnu nošnju.

IMG-20250908-WA0117.jpg
2222.jpg
collage.jpg
vucicccc.png