Masovni skupovi građana protiv blokada održavaju se danas u 140 mesta širom Srbije. Na ovim prijavljenim skupovima očekuje se prisustvo više od 150.000 ljudi koji jasno i glasno poručuju "ne" blokadama, maltretiranju i zaustavljanju normalnog života.

19.00 - Savez boraca Srbije, prelepi prizori sa skupa

Foto: Kurir

18.50 - "Želimo mir, živela Srbija" - odjekuje u Nišu

Foto: Printscreen/TV Pink

- Da se slobodno majemo po sokaci - poručile su Nišlije.

18.49 - Apatin

Apatin

18.45 - Građani ustali u Bujanovcu, Sokobanji, Odžacima i Bačkom Petrovcu

Bujanovac

Sokobanja

Odžaci

Bački Petrovac

18.38 - Građani se okupili i u Beočinu

Beočin

18.35 - Miloš Vučević sa građanima u Novom Sadu

Foto: Kurir

Vučević u Novom Sadu

18.30 - Aleksandar Vučić i Ana Brnabić pridružili se građanima na Banjici

Ana Brnabić na Voždovcu

18.27 - Student Miloš Pavlović je sa građanimna na Voždovcu

Foto: Printscreen/TV Pink

18.25 - Majdanpek, Bojnik, Bela Palanka, Zaječar, Krupanj

"Zahvaljujući predsedniku Vučiću i ovoj vlasti postala sam majka" - poručila je meštanka Majdanpeka.

Foto: Printscreen/TV Pink

Zaječar

Bojnik

Bela Palanka

Majdanpek

Krupanj

18.20 - Šabac i Subotica

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Foto: Kurir

18.16 - Okupljanja i na Voždovcu

Voždovac

Voždovac

18.15 - Inđija

Inđija

Inđija

18.12 - Majdanpek, Bela Palanka, Bor

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Foto: Kurir

Foto: Kurir

18.10 - Kragujevac, Ljubovija

Kragujevac

Ljubovija

18.05 - Zrenjanin

Zrenjanin

Zrenjanin

18.05 - Stara Pazova

Stara Pazova

Stara Pazova

18.00 - Ustala i Raška

Raška

17.51 - Počelo okupljanje u Borči

- Da odbranim Srbiju, da odbranim srpstvo! Ovo ne znam čemu vodi, nemaju plan, nemaju program, nemaju ništa. Jeste situacija u svetu zategnuta, treba biti mudar, treba biti čovek na kraju krajeva, da se vratimo u normalu, daće Bog - rekao je jedan od učesnika skupa.

Borča

Borča

17.30 - Prvi ustao Novi Sad

Novi Sad

Novi Sad

Novi Sad