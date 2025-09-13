UŽIVO NA VOŽDOVCU GRMI - "ACO SRBINE" Pogledajte veličanstvene prizore iz cele Srbije: Nepregledne kolone ljudi u Beogradu (FOTO,VIDEO)
Masovni skupovi građana protiv blokada održavaju se danas u 140 mesta širom Srbije. Na ovim prijavljenim skupovima očekuje se prisustvo više od 150.000 ljudi koji jasno i glasno poručuju "ne" blokadama, maltretiranju i zaustavljanju normalnog života.
19.00 - Savez boraca Srbije, prelepi prizori sa skupa
18.50 - "Želimo mir, živela Srbija" - odjekuje u Nišu
- Da se slobodno majemo po sokaci - poručile su Nišlije.
18.49 - Apatin
18.45 - Građani ustali u Bujanovcu, Sokobanji, Odžacima i Bačkom Petrovcu
18.38 - Građani se okupili i u Beočinu
18.35 - Miloš Vučević sa građanima u Novom Sadu
18.30 - Aleksandar Vučić i Ana Brnabić pridružili se građanima na Banjici
18.27 - Student Miloš Pavlović je sa građanimna na Voždovcu
18.25 - Majdanpek, Bojnik, Bela Palanka, Zaječar, Krupanj
"Zahvaljujući predsedniku Vučiću i ovoj vlasti postala sam majka" - poručila je meštanka Majdanpeka.
18.20 - Šabac i Subotica
18.16 - Okupljanja i na Voždovcu
18.15 - Inđija
18.12 - Majdanpek, Bela Palanka, Bor
18.10 - Kragujevac, Ljubovija
18.05 - Zrenjanin
18.05 - Stara Pazova
18.00 - Ustala i Raška
17.51 - Počelo okupljanje u Borči
- Da odbranim Srbiju, da odbranim srpstvo! Ovo ne znam čemu vodi, nemaju plan, nemaju program, nemaju ništa. Jeste situacija u svetu zategnuta, treba biti mudar, treba biti čovek na kraju krajeva, da se vratimo u normalu, daće Bog - rekao je jedan od učesnika skupa.
17.30 - Prvi ustao Novi Sad
Podsećamo, prethodne nedelje se u 111 mesta širom Srbije okupio ogroman broj ljudi. Ovim porodičnim skupovima, koji su bili prijavljeni unapred, prisustvovao je i veliki broj dece, od koja su neka nosila i narodnu nošnju.