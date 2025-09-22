podeljeni su i mrze se

Nekadašnji medijski koordinator DSS i novinar Uroš Piper analizirao je aktuelnu situaciju u Srbiji kroz 7 tačaka i otkrio gde se trenutno nalaze blokaderi, a kako stoji država Srbija.

Piper je analizu objavio na svom nalogu na Iksu s naslovom: "Analiza u 7 tačaka - gde smo smo politički u septembru 2025. godine? Blokaderi tonu sve niže, država Srbija i narod na putu pobede".

Ovo su Piperovih sedam tačaka:

1. Vojna parada pokazala ogromnu snagu Vojske Srbije, kao i veliku podršku građana.

Kontramiting na koji su gromoglasno pozivali blokaderi okupio svega 200 ljudi u višemilionskom Beogradu.

2. Veoma važne državne posete predsednika Republike Aleksandra Vučića Kini i Japanu. U Pekingu susret sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom.

Dolazak važnog svetskog državnika - predsednika UAE Mohameda bin Zajeda Al Nahjana na vojnu paradu u Beograd i uvaženog šeika Nasera bin Hamada Al Kalife iz Bahreina.

U oktobru sledi vanredno povećanje plata prosvetnih i zdravstvenih radnika, a u decembru veliko povećanje penzija za 12,1%. Donete su i mere za snižavanje marži velikih trgovinskih lanaca.

4.Hladan tuš za blokadere nasilnike, kojima je izostala (po njima očekivana) podrška Evropske komisije i Ursule fon der Lajen.

Sem 10-12 Antifa poslanika ekstremne levice (od 720 poslanika EP) niko drugi ih ne podržava. SNS nije izbačen iz grupacije Evropske narodne partije, što su takođe očekivali blokaderi.

5.Nakon 5. septembra i ekstremnog nasilja blokadera u Novom Sadu (ispred Filozofskog fakulteta) i odlučne intervencije pripadnika MUP-a Srbije, protesti u potpunosti utihnuli.

Skoro tri nedelje bez iole većeg skupa blokadera i opozicije. Očigledno da 90-95% onih koji su ranije bili na protestima i nisu za vlast, ipak ne žele da učestvuju u nasilju blokadera.

6.Blokaderi ne smeju da izađu javno sa imenima na svojoj izbornoj listi.

Svesni su da iluzija (koja postoji kod dela građana) da ta lista nešto menja pada u vodu čim se bude saznalo da bi na njoj mogli da budu ljudi poput - Jova Bakića, Žakline Tatalović, NATO promotera Filipa Ejdusa, registrovanog seksualnog napasnika iz SAD Nenada Kostića, propalog blokadera Vladimira Štimca... i sličnih.

7.Aktuelna parlamentarna opozicija krenula đonom ka studentima blokaderima.

Piper dalje navodi da sada "više nema dileme da će parlamentarna opozicija izaći sa svojih 6-10 lista na izbore, mimo blokaderske liste". Njegov zaključak je da su blokaderi i opozicija su u rasulu.

"Podeljeni su, mrze se i bez ideje kako dalje sa protestima. Na pragu su i da počnu fizički da se sukobljavaju. Država potpuno konsolidovana, više se i na bavi previše temom blokadera i propalih protesta, već uz značajne spoljnopolitičke susrete, pokreće snažne ekonomske i društvene mere koje narod vidi. I onda, kada dođu izbori, opet će blokaderi i opozicija biti šokirani - PA KAKO SMO TAKO UBEDLJIVO IZGUBILI?", naveo je Piper na Iksu.

