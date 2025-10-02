Slušaj vest

Na samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu potvrdili smo posvećenost dijalogu, miru i stabilnosti, poručio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posle samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.

- Verujem da će ovaj Samit doneti novu dinamiku u regionalnoj saradnji i da će još snažnije da utemelji mesto Srbije u mreži evropskih inicijativa koje donose opipljivu korist našim građanima, zaključio je Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaPRIČAO SAM SA PLENKOVIĆEM, MORAMO DA RAZGOVARAMO SA RUSIMA I AMERIKANCIMA Vučić iz Kopenhagena: Danas važni sastanci pa se vraćamo da rešimo probleme sa NIS-om
2025-10-02 08_42_09-PhotoScape X.png
Politika"DANAS NAS ČEKA VAŽAN DAN, SASTANAK S MERCOM I RUTEOM" Predsednik Vučić ranim jutrom iz Danske: Sastaću se i s Meloni, a ONO ŠTO ME BRINE JE NIS (VIDEO)
aleksandar vucic.jpg
Politika"DRŽAVA JE UVEK TU DA POMOGNE, UČINIĆE SVE ŠTO MOŽE" Vučić o srpskom blokaderu kog su zarobili Izraelci: Kad nisu u stanju sebe da spasu, zovu državu u pomoć
Screenshot 2025-10-02 102620.jpg
Politika"ZAHVALAN NA SRDAČNOM DOČEKU" Predsednik Vučić sa predsednicom Vlade Kraljevine Danske
2025-10-02 09_41_33-.png
PolitikaVUČIĆ DANAS I SUTRA U DANSKOJ NA SAMITU EVROPSKE POLITIČKE ZAJEDNICE: Sastaće se sa Mercom i Ruteom
Aleksandar Vučić na sastanku sa saveznim kancelarom Republike Austije Kristijanom StokeromBoba Nikolić (2).jpeg