"POTVRDILI SMO POSVEĆENOST DIJALOGU, MIRU I STABILNOSTI" Predsednik Vučić se oglasio sa samita u Kopenhagenu
Na samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu potvrdili smo posvećenost dijalogu, miru i stabilnosti, poručio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posle samita Evropske političke zajednice u Kopenhagenu.
- Verujem da će ovaj Samit doneti novu dinamiku u regionalnoj saradnji i da će još snažnije da utemelji mesto Srbije u mreži evropskih inicijativa koje donose opipljivu korist našim građanima, zaključio je Vučić.
