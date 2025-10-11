Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori za Informer TV, u telefonskom uključenju, o američkim sankcijama NIS-u i svim drugim najvažnijim temama.

- Da ponovom još jednom građanima da ne paniče, nema potrebe za tim. Država će tražiti i pronalaziti rešenje. Reč je o sve težoj geopolitičkoj situaciji, iako je termin taj po sebi sporan, posebno do skora u Rusiji i kod slovenksih naroda, ali ono što se zbiva u svetu i na Bliskom istoku i u rusko-ukrajinskom sukobu i u novim evropskim carinama i kvotama za čelik su stvari koje govore o izuzetno složenosti odnosa i nameću vam činjenice koje su neretko kontradiktorne. Mesecima smo molili Amerikance, uspeli smo da izmolimo osam meseci, ono što Plenković kaže da nismo ništa uradili, odlagali smo osam meseci, mi nismo otimači.

- Naš je posao da gledamo živote ljudi, da ne narušavamo osnovne temelje, principe. Možda je Dubravka oštrije nastupila, ja ću u ponedeljak sa Djukovim izneti neke od naših ideja za koje smatram da su povoljne za rusku stranu. Da li će Rusi prihvatiti ili ne, nisam siguran. Važno je da ljudi saznaju koliko je Srbija fer prema našim ruskim prijateljima. Imao sam samo tri poziva direktna Šarla Mišela oko zahteva za ukidanje letova između Srbije i Rusije, ti razgovori nisu česti, a imao sam tri zahteva upućena meni. Mi smo to izržali, držali smo kontakte sa svim preduzećima, razgovaramo sa njima i kineskim partnerima kako da produžimo prugu. Uvek smo bili otvoreni, bez obzira na sankije koje su svi uvodili, mi se nismo priključili nijednoj deklaraciji i to je jedini razlog zašto Srbija nije veoma blizu članstvu u EU ili bi već bila na samom kraju puta, zato što smo se držali drugačije politike i vojne neutralnosti, bili smo fer prema ruskoj strani, Povelji UN, nerušeći elementarne interese opstanka ukrajinske države. Ta pozicija je bila teška, danas je još teža.