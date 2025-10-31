Slušaj vest

Grupa pešači sa severa Kosova i Metohije, iz Kosovskog Pomoravlja, Gračanice, Štrpca do Novog Sada kako bi podržali predsednika Aleksandra Vučića i državu Srbiju i poručili da su protiv blokada i zaustavljanja Srbije.

Uprkos časnim namerama ovih momaka, blokaderski Danas ih je u tekstu s naslovom "Politički performans skrojen za kameru" ocrnio na najstrašniji mogući način.

Oni su prostor dali stranci Nenada Rašića "Za slobodu, pravdu i opstanak", koja je u saopštenju iznela brojne laži bez ikakvih dokaza, dok sa druge strane i te kako ima dokaza da blokaderi koriste tragediju koja se dogodila prošle godine za jeftine političke poene.

U skandaloznom tekstu blokaderskog Danasa navodi se da je pešačenje grupe Srba sa Kosova i Metohije do Novog Sada u znak podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću politički performans, koji je daleko od interesa većine Srba sa Kosova.

Potom se dalje u tekstu podvig 60 Srba naziva "spektaklom skrojenim za kamere" i apeluje se na to da ljudi "ne nasedaju na senzaciju i scenografiju". Optužuju ovu grupu za „lažno predstavljanje“, što, kako smatraju, neće proći bez posledica?!

Nenad Rašić i Aljbin Kurti Foto: Printscreen lajmi.net

Dodaje se i da pojedini učesnici dobijaju dnevnice i da ne veruju da će zaista otpešačiti do Novog Sada, a sve to bez ijednog dokaza.

Sraman tekst u blokaderskom Danasu Foto: Printscreen

Blokaderski Danas, naravno, ne piše o tome da uoči 1. novembra, kada se obeležava godišnjica pada nadstrešnice i pogibija 16 ljudi, u blokaderskom pokretu sve su vidljivije pukotine uvek na istoj temi - prisvajanje političkog kapitala koji je nastao iz studentskih blokada.

Kurti bira Rašića

Podsetimo, 10. oktobra ove godine dogodio se skandal kada je za potpredsednika skupštine u Prištini izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako njegova stranka u parlamentu privremenih institucija ima samo jedan mandat, dok devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima ima Srpska lista.

Za Nenada Rašića glasao je 71 poslanik, 9 je bilo protiv, a 24 uzdražana.

Rašić je izabran pošto prethodno nijedan od devet kandidata Srpske liste nije dobio potreban broj glasova, iako ta stranka ima devet od 10 mandata zagarantovanih Srbima i pripada joj pravo da predloži potpredsednika skupštine iz reda srpske zajednice.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je tada da je izbor Nenada Rašića za potpredsednika skupštine u Prištini potpuno nelegalan i suprotan svim prištinskim aktima i istakao da mesto potpredsednika pripada samo Srpskoj listi (SL).

Petar Petković Foto: Petar Aleksić

- Kurtijevo silovanje pravnih odluka i propisa danas je doživelo vrhunac. Ako Kurti bira Rašića, Srbi će još snažnije da biraju Srpsku listu - naveo je Petković u objavi na mreži X.

Pešaci krenuli iz Kraljeva

Dok blokaderi šire laži, Srbi sa Kosova i Metohije u miru idu ka Novom Sadu.

Nastavili su jutros svoj put iz Kraljeva, a priključili su im se i meštani okolnih mesta, među kojima i jedna gospođa koja je želela da nosi srpsku trobojku i pruži im na ovaj način dodatnu podršku i podstrek.

Srbi sa KiM idu peške do Novog Sada da podrže Aleksandra Vučića Foto: Kurir

Grupa brojčano raste iz dana u dan, prati ih lepo vreme, a plan je da večeras stignu do Preljine.

Srbi sa KiM pešače do Beograda stigli do Lazarevca Foto: Kurir

Podsetimo, 60 Srba je u sredu krenulo iz Rudnice na put dug 315 kilometara, a među pešacima su Srbi iz centralnog Kosova i Metohije - Gračanice, Kosova Polja, Badovca, Lapljeg sela, Dobrotina, Gušterice, kao i iz Kosovskog Pomoravlja uključujući Gornje Kusce, Stražu, Ranilug, Parteš, kao i iz Štrpca i sa severa Kosova i Metohije - Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zibinog Potoka.