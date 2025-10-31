Slušaj vest

Jedan od glavnih zagovornika blokada Dejan Ilić konačno je priznao šta se krije iza šetnji blokadera i "saosećanja sa žrtvama tragedije u Novom Sadu", kako to pokušavaju da prikažu u javnosti.

Da je svaki od performansa blokadera održan zarad višeg cilja postalo je jasno kada su počeli da se svađaju među sobom. Plenumaši su odjavili sve redom, mnogi iz redova protivnika Aleksandra Vučića se međusobno kritikuju i optužuju da "kradu organizaciju skupa u Novom Sadu.

O svemu tome možete čitati u sledećim tekstovima:

Sada je sve to potvrdio upravo njihov čovek, kolumnista Peščanika i aktivista opozicije Dejan Ilić.

On je rekao da su šetnje studenata na komemorativni skup u Novom Sadu deo predizborne kampanje.

- Mi sad imamo zahtev za izbore i imamo nešto što je obrni-okreni kampanja za izbore i ja sva ova pešačenja vidim kao jednu vrstu kampanje! Sad imate fokus: "moramo da dobijemo izbore i na tim izborima moramo da pobedimo" i ja ovo vidim kao deo te priče - rekao je Ilić uživo u programu na N1.

Podsetimo, Dejan Ilić rekao je pre pet dana da su Srbi sa Kosmeta, glasajući na lokalnim izborima za Srpsku listu, u stvari glasali za SNS i Aleksandra Vučića nazivajući ih idiotima.

- Pitao sam se zašto su to uradili, da li su idioti ili su imali neki drugi razlog?

Kurir Politika

