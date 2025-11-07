Slušaj vest

Šta smo mogli da vidimo u proteklih godinu dana od blokadera, sem terora, nasilja, uvreda, zlostavljanja i prebijanja novinara, jezivih kletvi, paljenja i rušenja? Šta nam nude blokaderi? Kakav je njihov politički plan i program, sem uništavanja svega i svakog ko ne misli isto kao oni.

U nastavku pogledajte šta smo to sve mogli da vidimo u proteklih godinu dana.

Ovo je politički plan i program blokadera u 10 tačaka 1. Paljenje i rušenje

Previše je primera u kojima su uništavali, palili i rušili. Setimo se samo šta su radili sa Gradskom kućom u Novom Sadu... Blokaderi su tada snimljeni kako razbijaju staklo na Gradskoj kući i nogama šutiraju i pokušavaju da razvale vrata.

U jednom trenutku, oni su ubacili upaljenu baklju u sam objekat, nakon čega je unutra buknuo požar.

Koliko su samo prostorija SNS uništili u proteklih godinu dana, koliko su štete naneli? Razbijali su stakla, palili i rušili sve pred sobom.

I nisu se zaustavljali...

2. Nasilje

Nasilje je još jedna stvar u kojoj su se pokazali, to im je od samog početka jedina opcija, koliko god da tvrde suprotno. Za ovih godinu dana nagledali smo se svega i svačega. Brutalno su nasrtali na policiju i sve građane koji ne misle kao oni.

Napadali su profesore, doktore, žene, nasrtali na pristalice SNS. Setimo se i linča dekana Patrika Drita, šta su samo njemu radili... Zaista je previše primera, jer ništa drugo sem nasilja ni nemaju da pokažu.

3. Zlostavljanje i prebijanje novinara

Na udaru su im i novinari, ljudi koji profesionalno obavljaju svoj posao, ali, eto, ne misle isto kao i oni. Tako su nasrtali na sve novinare koji nisu izveštavali po volji blokadera.

Novinarka Informera Branka Lazić bila im je često na udaru, novinare RTS su držali kao taoce tokom blokade javnog servisa, ometali su reportere da izveštavaju sa terena. Polivali su ih, gađali, vređali, gurali kako novinare tako i snimatelje na terenu.

4. Šikaniranje profesora

Napadali su i profesore, dekana Patrika Drida su brutalno napali u Novom Sadu, a potom nisu dozvolili ni ekipi Hitne pomoći da ga odvedu. I srednjoškolci su linčovali svoje profesore, direktore... Poslednji u nizu je napad na uglednog profesora sa Mašinskog fakulteta, Milana Ristanovića. Detaljnije o tome pročitajte ovde.

5. Linčovanje političara

Blokaderi nasilnici koristili su svaku priliku da linčuju političare.

Gađali su ih jajima, gurali, psovali... Setimo se kako je prošao pomoćnik predsednika Opštine Obrenovac Dragan Blažić. Blažića je, dok je dolazio na posao, napala grupa ljudi i zadala mu udarce otvorenom šakom u glavu. Njega su blokaderi fizički napali, gađan je jajima i ispljuvan.

Blokaderi su političarima dolazili im ispred kuće, uznemiravali i njih i njihove porodice...

6. Pretnje

Jedan od ideologa blokadera Jovo Bakić iznosio je jezive pretnje više puta. Tu su i brojni lideri opozicije, među kojima je Dragan Đilas, Marinika Tepić i mnogi drugi. Vodeći se ovakvom politikom, blokaderi su svakodnevno nastavili da prete svima koji ne misle kao oni.

Poslednja u nizu je izjava Dijane Hrke koja je juče preko N1 pozivala narod da se naoruža i izazove nasilje!

7. Terorizam

Pucnjava ispred Skupštine, slučaj Bačulov, samo su neki od primera terorizma u poslednje vreme, a bilo ih je...

Kada je reč o pucnjavi ispred Skupštine, podsetimo, jedan od blokadera, Vladan Anđelković, uhapšen je nakon što je pucao u nevinog čoveka, a potom i zapalio šator ispred Narodne skupštine kada je bacio šaku metaka u vatru.

Dogodio se nedavno i slučaj Bačulov, ali i tu je država odreagovala na vreme i sprečila haos. Podsetimo, Miša Bačulov je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

8. Uvrede

Uvrede od strane blokadera stižu svakodnevno, a mete su im svi koji ne misle kao oni. Najjezivije uvrede bile su upućene i predsedniku Srbije i njegovoj porodici.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je i na snimak na kojem se vidi kako Dijana Hrka peva pogrdnu pesmu upućenu njemu. Njegova reakcija bila je, kao i svakog puta, dostojanstvena, te se i zahvalio za svaku izgovorenu reč.

9. Satanizam

Tokom ovih godinu dana imali su razne performanse, a ne zna se koji je jeziviji.

Setimo se i jezive šetnje koja je uznemirila građane, kada su se blokaderi pojavili sa maskama na glavama i stravičnim kostimima, te mnoge uznemirili. Donosili su i mrtvačke sanduke, "sahranjivali" predsednika...

Deblokadom Studentskog kulturnog centra (SKC) u javnost su isplivale informacije o tome šta se tokom pet meseci dešavalo u tom zdanju kulture. Tako se na kraju saznalo da su u SKC sprovođene satanističke žurke sa okultnim i luciferijanskim orgijama.

Sektašenje blokadera Izvor: Kurir

Skandalozan performans koji je izvela grupa studenata ispred zgrade Tehničkih fakulteta zgrozio je javnost u Srbiji. Kako su tada govorili, u pitanju je bilo izvođenje pesme "Srbija" Oskara Daviča.

10. Kletva

Jezive kletve smo mogli da čujemo proteklih godinu dana, a poslednja u nizu dolazi od urednika RTS Ivana Plavšića.

Urednik RTS-a Ivan Plavšić koji kune decu Izvor: Kurir

On je uputio je najstrašnije kletve deci, vređao je i pretio narodu ispred Skupštine.

- Došli smo da podržimo Dijanu, da ova stoka pomre od raka - kaže on na početku snimka.

Tu se nije zaustavio, već je počeo brutalno da vređa i kune decu.

- Dabogda im pocrkala deca i imali rak u kući svi do jednoga! Stoko, đubrad jedna, bićete razvlačeni po Srbiji kad vam Vučić ode. Ja vam kažem, sram vas bilo ološi jedni, ovo je sramota, toliko od mene, ne stidim se toga da kažem kao urednik RTS - rekao je on.