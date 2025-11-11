Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se u "Nacionalnom dnevniku".

Predsednik Vučić govoriće o pozivu na dijalog Dijani Hrki, kao i svim drugim aktuelnim temama.

O studentsko-blokaderskoj listi:

"Imamo mnogo važnijih tema. Lista im je takva kakva će da prođe na izborima, narod će da proceni".

Foto: Printscreen/Pink

O Mrdiću i Hrki:

"Gospodin Mrdić bi trebalo da izađe iz bolnice. Nastaviće da se bori, ali verujem da neće više da štrajkuje glađu".

"Želeći da zaustavimo agoniju žene koja je izgubila dete. Tog dana je rekla da ne može da se odazove jer je nisam lično pozvao. Bez obzira šta je vikala i skandirala, građanin je Srbije, pozvao sam je lično, nije bio kratak razgovor. Neću da govorim kakav je bio, bio je pristojan razgovor. U nečemu smo se saglasili u nečemu nismo".

"Uglavnom, ona je imala neka pitanja, ja sam dao neke odgovore, ali časni ljudi ne prenose privatni razgovor, iako je mene Vojnobezbednosna agencija obavestila da su oni snimali neovlašćeno moj razgovor. Dakle, što je direktno protivzakonito, predviđena je velika kazna zatvora za to. Ja nikada neću goniti zbog toga bilo koga ko je u tom neovlašćenom snimanju učestvovao. Da li je preko spikerfona, na ovaj ili onaj način, potpuno je svejedno", rekao je on i nastavio:

"Nisam čak hteo da ulazim u to što mi je služba javila, jer nemam čega da se stidim u tom razgovoru. Ja pozivam ih sad da slobodno objave kompletan razgovor. Nemam nikakav problem sa tim. Ponosan sam na svaku reč koju sam izgovorio, jer su bile istinite reči, dobronamerne reči. Reči brižnog čoveka, čoveka koji želi da pomogne nekome. Čoveka koji želi da zaštiti nečije zdravlje i na sve to što sam rekao, na sve to što sam izgovorio, apsolutno sam ponosan".

"Ne mislim da su njene reči da sam nenadležan. Nemam ništa protiv, prihvatam kao njen stav da ne želi. Moje je bilo da uradim sve što je u mojoj moći da pomognem".

Foto: Printscreen/Pink

"Zašto postoji moje neslaganje da je politika najčešće racionalna oblast. Da je racionalna, nikoga ne bismo imali na ulici. Duboko je iracionalna. U vreme društvenih mreža i Šolakovih platformi, iracionalno je. Svima su im zasmetale najlepše srpske pesme, kažu da je teror, iako su tu osam meseci. Ne, oni su zločinci jer su napali majku. Znate gde je eksplodirao topovski udar, 150 metara u Pionirskom parku".

"Interesantno je da je niko nije pozvao da prekine štrajk glađu sa te strane, koliko je to odgovorno. Pružate joj podršku da umre. Oni koji žele zlo gospođi Hrki, podržavaju je da nastavi štrajk".

"Moje pitanje je šta vi radite sa čovekom koji kaže: 'Da Bog da svi pocrkali, stoko jedna".

"Mislim da je situacija mnogo bolja nego pre mesec dana. Svakog dana je sve bolja. Dovoljno je da pogledate njihov današnji skup. Nasmejao sam se Rojtersu koji je javio da su hiljade došle da protestuju, i istina je, bilo je oko 2.100".

"Više smo crkava i manastira obnovili, i tuđih bogomolja, nego sve prethodne vlasti zajedno za 40-50 godina. U srpske crkve smo uložili koliko nije od kralja Milutina čini mi se. Ne zaboravite da je Hram Svetog Save jedan od najlepših na svetu zahvaljujući nama".

"Po prvi put ćete zbirno da čujete podatke oko Generalštaba. Sećate li se Maršalata? Veličanstvena zgrada, 4,2 hektara i komanda garde. Mi prodajemo američkoj ambasadi, sa Majkl Poltom, naša poreska uprava i vlada procenjuju 28 miliona dolara, što je bila laž. Amerikanci plaćaju 15,1 milion dolara i postaju vlasnici. Amerikanci nisu ništa krivi. Za duplo su smanjili cenu vlade Koštunice i Parivodića. Iako je zaštićeno kulturno dobro, menjaju urbanistički plan i prodaju za duplo manje u trajno vlasništvo".