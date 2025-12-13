Slušaj vest

Foto: Kurir

Optužnica koju je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, na čelu sa Mladenom Nenadićem, podiglo protiv takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, u maju 2023, bila je predstavljena u javnosti kao veliki uspeh tog tužilaštva, iako je istina da je zapravo reč o nekoliko predmeta koji su već uveliko bili u toku pred sudom.

Optuženom za ubistvo Dragana Ristića Čađe i Aleksandra Halabrina, kao i okrivljenom za pokušaj ubistva Lazara Vukićevića i Samira Divljanovića u Beogradu, zatim pokušaj ubistva Miloša Nilovića Runje u jednom kafiću, već se sudilo pred Višim sudom u Beogradu. Neki od ovih sudskih postupaka bili su i u završnoj fazi.

- Istrage svih ovih krivičnih dela vodilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je od prvog dana prikupljalo dokaze, saslušavalo oštećene i svedoke, donosilo naredbe o zadržavanju osumnjičenih i podizalo optužnice. Dakle svi dokazi su prikupljeni pre nego što je pokrenuta istraga protiv vračarskog klana u novembru 2022. godine, a potom spojeni u jednu optužnicu Specijalnog tužilaštva koja je dopunjena materijalima koji su stigli iz inostranstva - objašnjava naš sagovorni iz pravosuđa.

Posebno je, kako kaže, interesantno i da je o nekim od ovih predmeta daleko ranije izveštavano Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, ali da je njihova ocena tada bila ili da se ne radi o krivičnim delima iz organizovanog kriminala, ili nisu pokazali nikakvu zainteresovanost.

Sagovornici Kurira iz pravosuđa podsećaju da je ovo tužilaštvo osnovano kao jedino koje je po Zakonu nadležno za procesuiranje krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala, ali da njihovi tužioci, iako im je to u nadležnosti nisu izašli ni na jedan od ovih uviđaja.

Dragan Ristić Čađa ubijen je 10. septembra 2020. u Kaluđerici. Više javno tužilaštvo u Beogradu identifikovalo je i dalo nalog po kom je uhapšen Vuk Ursulov. Optužnica je potvrđena i suđenje je uveliko bilo u toku, kada je Specijalno tužilaštvo formiralo predmet protiv vračarskog klana, kojim je obuhvaćeno ovo ubistvo.

Identično je bilo i sa ubistvom Aleksandra Šarca u oktobru 2020. u tržnom centru "Ušće". Direktni izvršilac zločina identifikovan je i uhapšen u Crnoj Gori, pa je JTOK zatražio spise ovog predmeta uz obrazloženje da i oni sprovode istragu o tom zločinu i on je potom pripojen optužnici protiv vračarskog klana.

Posle eksplozije bombe postavljene ispod automobila Lazara Vukićevića, u centru Beograda, 7. oktobra 2019. operativne informacije ukazivale su da je Vukićević u sukobu s takozvanim vračarskim klanom. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv Marka Drakule i postupak je vođen protiv njega pred Višim sudom u Beogradu, ali je uoči presude u novembru 2022. godine, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal preuzelo predmet.

- Zapisnici sa uviđaja, obavljena veštačenja i svi drugi prikupljeni dokazi na kojima su do tada radile njihove kolege spojeni su u jednu optužnicu koja je podignuta u maju 2023, pa su svi postupci krenuli praktično iznova i suđenje takozvanim "vračarcima" u toku je pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu - dodaje sagovornik Kurira.

Celokupan predmet "vračarci", kako se prema njegovim rečima vidi iz navedenog, zapravo su optužnice podignute na osnovu dokaza koje su prikupljali tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Zagorka Dolovac Foto: Milan Ilic

- Možda bi pošteno bilo da je Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, koja se doduše tokom 16 godina na čelu tužilaštva u retkim prilikama oglašava, ali recimo kao u predmetu "Nadstrešnica" za koji je donela odluku o supsticiji u JTOK, oglasila i zahvalila kolegama iz Višeg tužilaštva u Beogradu na doprinosu koji su dali u istragama protiv takozvanog vračarskog klana. Interes svih trebao bi da bude isti, borba protiv kriminala i korupcije - zaključuje sagovornik Kurira.

Vladimir Popović Pop Foto: Marina Lopičić

JTOK tek posle 7 godina ubistvo Popa ocenilo kao organizovani kriminal Ubistvo Vladimira Popovića Popa, vlasnika kazina "Havana" koji je ubijen pre sedam godina, u decembru 2018. u Beogradu, prema dokumentaciji u koju je Kurir imao uvid, sve do pre oko dva meseca, kada su stigli dokazi iz inostranstva, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nije smatralo delom organizovanih kriminalnih grupa. Kako se navodi, još posle zločina o kom je brujala cela Srbija, Više javno tužilaštvo u Beogradu izvestilo je JTOK, ali su oni tada ocenili da "predmet nije za njih". Podsetimo, JTOK na čijem je čelu Mladen Nenadić, jedino je tužilaštvo u Srbiji koje po Zakonu može da pokreće i vodi postupke protiv organizovanih kriminalnih grupa.

Sagovornici Kurira ukazuju da je i laicima bilo jasno da su dvojica maskiranih napadača koja su upala u lokal u centru Beograda i iz "heklera" ubila Vladimira Popovića Popa deo šire organizovane kriminalne grupe, JTOK se "pravio slep".

- Zbog čega tužilaštvo nije bilo zainteresovano za preduzimanje istrage, kao recimo u slučaju Aleksandra Šarca, za čije se ubistvo sudi istom kriminalnom klanu, moglo bi da se nagađa. Praktično, od vremena kada je osnovano pre više od 20 godina, odnosno od suđenja pripadnicima zemunskog klana, na prste jedne ruke bi do hapšenja kriminalnog klana Veljka Belivuka moglo da se nabroji koliko je predmeta Nenadićevo tužilaštvo pokrenulo za najteža krivična dela - ubistva. Opšti je utisak da su se tokom protekle dve decenije više bavili mafijama poput "đubretarske", "stečajne" i drugih, čiji su pripadnici na kraju pred sudom u najvećem broju slučajeva oslobođeni - kaže sagovornik Kurira i podseća da građani države Srbije i danas plaćaju iz budžeta nezakonita pritvaranja i procesuiranja ljudi, među kojima su i bivši ministri, a koja su završena oslobađajućim presudama.