Predsednik Vučić obilazak radova na Starom sajmištu započinje u 11 sati.

Srbija i Beograd nastavljaju da se grade i napreduju.

Kako će izgledati Novi savski most

Podsetimo, predsednik je juče otvorio deonicu Moravskog koridora koja spaja Vrnjačku Banju s Kraljevom, a put je za kompletan saobraćaj otvoren jutros u 8 časova. 

Putarina se za tu deonicu neće naplaćivati do Srpske nove godine, tako da je prolzak tuda besplatan.

Novi Savski most u potpunosti će biti prilagođen pešacima i biciklistima, a imaće ukupno šest saobraćajnih traka, od čega su četiri automobilske i dve tramvajske.

Prema istraživanjima, zahvaljujući novom mostu, broj putnika na Brankovom mostu će biti smanjen za 8%, na Gazeli za 5%, a na Mostu na Adi za 4%.

Dužina novog Savskog mosta je 420 metara, a biće postavljen na ukupno šest stubova. Širina mosta je 38 metara, a na mestima vidikovca za pešake je 42 metra. Dvosmerni tramvajski saobraćaj će biti pozicioniran u sredini, a dvosmerni drumski saobraćaj će imati po dve kolovozne trake, sa po 6,5 metara po smeru.

Sa obe strane će biti postavljene pešačko–biciklističke staze, tako da će novi most biti u potpunosti prilagođen za pešake i bicikliste.

Sa izgradnjom novog mosta povezana je i izgradnja tunela od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana, koji će doprineti smanjenju koncentracije saobraćaja u samom centru grada za 17%, ali i smanjenju zagađenja u gradu.

Tunel će imati po dve saobraćajne trake sa svake strane i biće dugačak oko dva kilometara. Ovo je prvi tunel koji će se graditi u Beogradu posle više od pet decenija. Novi Savski most će biti završen do kraja 2026. godine.

