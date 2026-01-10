Slušaj vest

Od 9. januara 1992. godine, preko rovova u kojima se branilo golo postojanje, kroz zatvorene dejtonske hodnike u kojima se trgovalo sudbinama naroda, pa sve do današnjih sudnica i nametnutih odluka – Republika Srpska nije administrativna forma, već politička činjenica koju mnogi nikada nisu prihvatili.

Ona je ogledalo neuspelih eksperimenata Zapada i jedna od poslednjih linija otpora prema svetu u kojem se pravo tumači selektivno, a demokratija važi samo dok daje „poželjne“ rezultate.

Šta predstavlja glavni pokretač zapadne politike prema Republici Srpskoj za Puls Srbije objašnjavaju Perko Matović politikolog i Tomo Kovač bivši ministar policije Republike Srpske.

Republika Srpska funkcioniše kao zaseban entitet i njoj nije potrebna federacija, objasnio je Matović.

- Najpre bih čestitao dan Republike Srpske, to je najveća pobeda srpskog naroda u 20. veku i nešto čime su svi Srbi ponosni. Politika zapadnih sila prema RS je oduvek bila jasna i oduvek za to da se ona maksimalno razvlasti tj. da ostane da postoji samo u nominalnom smislu kako bi Srbi na tom prostoru bili prevareni i od samog nastanka RS imamo takvu politiku - rekao je Matović i dodao:

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- Zapadna koalicija je ratovala protiv postojanja RS pa samim tim nema potrebe da pretpostavljamo da bi kasnije moglo biti nešto drugačije. Međutim ima nekoliko značajnih razlika, npr. SAD najpre žele da očuvaju pakt sa amerikanom i da bi postigli taj pakt napraviće bilo kakav pragmatičan kompromis koji će taj pakt očuvati i to se vidi po poslednjoj kriznoj situaciji u RS da su sankcije ipak eliminisale rukovodstvo RS zbog rizika da bude ugrožena stabilnost koja je preduslov za funkcionisanje reda i mira koje su uspostavile SAD.

Dejtonski sporazum nije samo neki puki pregovor već istorijski kompromis.

- Mnogo je bitno da napomenem da mi Srbi često nismo principijalni u svojim interesima i za ono što smo se borili. Srpski narod u RS je svoje oslobođenje doživeo 1918. godine kada je došao kralj Petar i posle pet i po vekova nas je oslobodio i to je naša sloboda - naveo je Kovač i dodao:

Tomo Kovač Foto: Kurir Televizija

677,721 glasova da se 9. januar slavi kao dan RS

- Kada smo pregovarali sa stranim faktorom, borili smo se za jednu stvar a to je da BiH bude priznata 1995. godine jer kao takva država mogla je samo u tom obliku biti priznata kao što je i Dejton, jer on nije samo neki puki pregovor već jedan istorijski kompromis na tom prostoru.

Perko Matović i Tomo Kovač o Republici Srpskoj i kako je postala simbol pobede i jedinstva Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs