Posebno u ovako složenim geopolitičkim uslovima i ozbiljnim svetskim krizama koje u talasima samo nadiru jedna za drugom.

Studenti blokaderi već mesecima beže od odgovaranja na ozbiljna politička i državnička pitanja na koje odgovor građanima mora da ponudi svako ko bi da se bavi vlašću.

Oni beže a njihovi dojučerašnji saborci - blokaderi iz bivše vlasti, pritiskaju sve više i jače pa je tako najnovije insistiranje "palo" na pitanje  - jeste li za EU ili za Moskvu?

Tako je jedan od blokadera eksvlasti Pavle Grbović, koji je i opozicioni poslanik u Skupštini Srbije, na mreži X napisao da "vlada koja će imati mandat do 2030. godine ne može da bude politički neutralna te da su apsolutno legitimna i teška pitanja poput toga da li će ta vlada Srbiju voditi u EU ili po balkanskim kaljugama tražeći nepostojeći putokaz za Moskvu".

