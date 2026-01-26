Slušaj vest

Ustavni sud Srbije doneo je na današnjoj sednici rešenje kojim je odbacio kao nedopuštene žalbe javnih tužilaca Jovane Komnenović i Borisa Majlata izjavljene protiv rešenja Visokog saveta tužilaštva od 19. januara, a koje se tiču tužilačkih izbora za nove članove Visokog saveta tužilaštva (VST).

Ustavni sud je takođe utvrdio da VST nije postupio po nalogu ovog suda i sproveo ponovljene izbore u roku od 8 dana.

Na sajtu Ustvnog suda objavljen je sažetak obrazloženja ove odluke, u kojem sud, pored ostalog, podseća da je VST u izvršenju odluke Ustavnog suda od 15. januara godine doneo rešenje kojim se konstatuje da se smatraju usvojenim prigovori Edisa Arifovića, Đrođa Mahovca, Jelene Kocić, Dušana Milosavljevića, Ivana Filipovića i Saše Avramovića, jer VST nije doneo odluku u roku od 48 časova od časa prijema prigovora, poništavaju izborne rade i izbor na biračkim mestima Kraguevac 2, Novi sad 2, Niš 3, i Kraguevac 3, i da se izborne radne i izbor ponavljau u roku od 8 dana u skladu sa Zakonom.

Ustavni sud je, s tim u vezi, ocenio da je VST, imajući u vidu pravnu prirodu tog rešenja, pogrešno odredio da se protiv njega može izjaviti žalba Ustavnom sudu.

Ustavni sud Foto: Youtube Printscreen

Naime, Ustavni sud je istakao da rešenje VST od 19. jauara nije rešenje koje je taj Savet doneo odlučujući o prigovoru saglasno članu 40. stav 2. Zakona o VST, a protiv koga se saglasno članu 41. stav 2. navedenog Zakona može izaviti žalba Ustavnom sudu.

- Osporeno rešenje isključivo sprovedbeni akt koji je donet u postupku izvršenja konačne, izvršne I opšteobavezuće odluke Ustavnog suda od 15. januara, odnosno rešenje kojim se samo konstatuje, u skladu sa stavovima iznetim u navedenoj odluci Suda, da je nastupila zakonska fikcija usvajanja prigovora i da se poništavaju izborne radne i izbori i nalaže njihovo ponavljanje - izričit je Ustavni sud.

Taj sud je pojasnio da je na svom sajtu objavio sažetak obrazloženja navedenog rešenja, imajući u vidu da je, kako je naveo, "reč o nadležnosti koju Ustavni sud vrši prvi put, kao i veliki značaj izbornog postupka u kojem se biraju članovi VST i time do kraja konstituiše novi sastav Saveta primenom ustavnih amandmana od 2022. godine, poštujući ustavno i zakonsko načelo javnosti rada Ustavnog suda".



Podsetimo, Ustavni sud je u svojoj odluci od 15. januara naložio da se u roku od 8 dana ponove izbori na četiri biračka mesta, pošto je istom odlukom usvojio šest žalbi (drugih podnosilaca) na prvobitno rešenje VST kojima su prigovori šest podnosilaca bili odbijeni.

Ova odluka Ustavnog suda od 15. januara je konačna i izvršna i na nju žalbe nisu dopuštene zbog čega su i odbačene.

VST mora u roku od 8 dana da organizuje nove izbore za viša javna tužilaštva na kragujevačkoj i novosadskoj aplaciji i za osnovna javna tužilaštva na kragujevačkoj i novosadskoj apelaciji.

Tužilački izbori na kojima se biralo pet članova Saveta iz reda javnih tužilaca održani su 23. decembra.