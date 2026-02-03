Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić kaže da je slavlje na dočeku rukometaša Hrvatske u Zagrebu pokazalo da Hrvati baštine ideologiju ustaštva i glorifikuju zločine nad srpskim narodom, kao i da je sramna izjava advokata Božidara Prelevića o Jasenovcu kojom, kako je istakao, vređa i ismeva žrtve Jasenovca.

Glišić je rekao da Hrvati svaki sportski uspeh slave kroz pesme koje podsećaju na sve ono što su radili Srbima tokom Drugog svetskog rata, ali i tokom zločinačkih akcija 90-ih kada su proterivali Srbe sa prostora današnje Hrvatske.

Doček rukometaša Hrvatske - Marko Perković Tompson Foto: Printskrin

- Kao što vidite oni (Hrvati) i dan danas baštine tu ideologiju, vaspitavaju generacije koje dolaze u tom ustaškom maniru, mrzeći Srbe, slaveći i glorifikujući sve zločine nad Srbima - rekao je Glišić za TV Pink.

Komentarišući to što su na ulazu u srpsko selo Glušci, u opštini Metković u Hrvatskoj, ponovo ispisani grafiti sa porukama "Srbe na vrbe" i ustaškim simbolima, Glišić je rekao da je to posledica negativne atmosfere prema Srbima koja se, kako je naveo, podgreva na dnevnom nivou, a koja je prisutna i u sportu, muzici, kulturi i svim porama hrvatskog društva.

- I svuda se provlači jedna konstanta - mrze se Srbi, slavi ubijanje i genocid nad Srbima i očigledno je da gotovo da nema otpora. Ukoliko ga i ima, preslab je, a snage koje dominiraju Hrvatskom ga lako slome. Nema nikakve dileme da će u danima koji dolaze biti teško Srbima u Hrvatskoj - rekao je Glišić.

Naveo je da se istovremeno u Srbiji čuju sramotne izjave o Jasenovcu i da se Prelević ruga srpskim žrtvama iz Drugog svetskog rata i genocidu nad Srbima koji će, kako je rekao, ostati vekovima upamćen i koji Srbi treba da pominju da se ne bi ponovio.

- Radi se o čoveku koji je jedan od nosilaca i stubova studentsko-blokaderske liste, a ono što je rekao ne može da ublaži izvinjenje. Ne znam da li će ikada biti svestan kakvu je bol naneo i potomcima žrtava i svim ljudima koji se osećaju kao Srbi, jer je ovo skaradno i strašno - kazao je Glišić komentarišući Prelevićevu izjavu da se ''Jasenovac mogao desiti samo tamo gde niste branili sopstvene građane''.

Osvrćući se na dnevno-politička dešavanja u zemlji, Glišić je rekao da su blokaderi upadljivo pojačali svoje aktivnosti nakon posete delegacije EP i sastanaka sa rektorom Univerziteta u Beogradu Vladanom Đokićem.

- Imate svaki dan planiranje i održavanje nekog skupa, nekakve tribine, obilaske po Srbiji... I u redu je ako su to političke poruke, samo nemojte govoriti da je to borba za ne znam šta, žal za žrtvama i tako dalje... Suštinski ste se isprofilisali kao politički subjekt koji želi da učestvuje na izborima. To je legitimno, ali je legitimno da kažemo i da je vaš šef izbornog štaba Tonino Picula jer ste nakon razgovora sa njim krenuli u određene aktivnosti - rekao je Glišić.

Dodao je da Đokić ima pravo da izađe na izbore, ali ne i da zloupotrebljava univerzitet i ukida njegovu autonomiju.

Izložba o Jasenovcu u Skupštini Srbije Foto: Nemanja Nikolić, Narodna Skupština Srbije Printscreen

- Rasterali ste sve studente u okolne univerzitetske centre u zemljama u okruženju jer roditelji ne žele da upisuju decu na Beogradski univerzitet, a da ih onda sačekuje rektor Đokić, Bojović i ovi ostali njihovi blokaderski pajtosi i da ih regrutuju za njihove političke aktiviste i za njihovu političku kampanju - rekao je Glišić.

Na pitanje da prokomentariše to što je pred Višim sudom u Novom Sadu ponovo odložen početak suđenja optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka zbog bolesti tužioca Slobodana Josimovića, Glišić je rekao da je Josimović još jedan učesnik obojene revolucije, ali i da će, kako je naveo, i on doći pred lice pravde.

- Svi će doći pred lice pravde da pokažu i objasne zbog čega su radili protiv države ili, ukoliko imaju suprotne dokaze, da kažu zbog čega nisu postupali u nekim slučajevima - rekao je Glišić.

Dodao je da smo svakog dana sve bliži tome da odgovaraju oni koji su najodgovorniji za tragediju u Novom Sadu, ali i oni koji su, kako je naveo, zloupotrebili tu tragediju i hteli da sruše državu.

