Doc. dr Milan Lazarević iz Pokreta za narod i državu Niš odgovorio je Rastislavu Diniću iz Zeleno-levog fronta koji je pre nekoliko dana krečio grafit "Kad se vojska na Kosovo vrati".

Diniću ni to nije bilo dovoljno, pa se obrušio i na Miloša Vučevića, predsednika Srpske napredne stranke i savetnika predsednika Srbije.

Vučević je, nakon krečenja, poručio da je taj potez skandalozan, ali ne i iznenađujuć, te da se članovi ZLF takmiče u autošovinizmu i mrze sve što je srpsko.

Dinić je potom pokušao nevešto da se opravda, rekavši da ZLF ne mrzi srpsku vojsku ni KiM, te poručio da Vučevića nije 1999. video na KiM i pokušao između redova da poruči da nije bio tamo.

Lazarević je zbog toga reagovao i izneo činjenice.

"Ko je gde bio i kakvu je ulogu igrao u odbrani zemlje pre, tokom i posle NATO agresije je dobro poznato. A što se tiče predsednika SNS-a, gospodina Miloša Vučevića, da, gospodine Diniću, on je bio u uniformi Prištinskog korpusa (garnizon Gnjilane). Još važnije, kao ministar odbrane, lično je značajno doprineo jačanju odbrambenih snaga naše otadžbine, posebno kroz specijalne jedinice, ali i ukupnom opremanju Vojske Srbije najsavremenijim sredstvima ratne tehnike i stvaranjem preduslova za ponovno redovno služenje vojnog roka, kao i jačanju boračkih organizacija i kulture sećanja vezane za odbranu od NATO agresije. Srpski narod je toga svestan", poručio je Lazarević.

Dodao je i da se Dinić ne distancira od terora Aljbina Kurtija.

"Kako je moguće da neko iz takozvane akademske zajednice (ili bolje rečeno, opštinskog odbora blokadera sa Filozofskog fakulteta u Nišu) piše da voli KiM, a ne distancira se od Kurtijevog strahovitog terora nad srpskim narodom, marširajući u istom antisrpskom stroju sa onima koji spremaju vojni savez protiv Srbije, Hrvatima i Albancima. Kako to da gospodinu Diniću iz ZLF ne smeta Kurtijeva „vojska Kosova“, a smeta mu povratak srpske vojske, zagarantovan Ustavom. Setite se Izraelaca, gospodine Diniću, 2000. godina su čekali Jerusalim, nikome to nije smetalo u Izraelu. Kako neko ko voli srpsku vojsku može da se zgražava veličanstvenom vojnom paradom koja je nedavno održana, ko napada sve što je srpsko!", naveo je Lazarević.

"Ne smeta vam grb američke vojske"

Dr Lazarević zaključio je da je u pitanju ogromno licemerje.

"O kakvoj ratnohuškačkoj politici pričate iz ZLF-a? Srbija se branila od NATO agresora. Da li zaista mislite da ćete zamenom teza, od onih koji su ubili 70 naše dece, 1200 policajaca i vojnika i 2000 civila, stvoriti žrtve, a da smo mi Srbi krivi. Ta kuvarica vam je loša, zastareli broj... Kako vam ne smeta grb američke vojske na sred državne bolnice u Nišu koji gleda u onkologiju!!! Nije vam huškačka i antisrpska poruka na tom istom mestu zahvalnosti američkoj vojsci? Hvala što ste nas pobili i zatrovali! Zašto to sve ne prekrečiste, već krečite srpsku vojsku! Licemerno bez granica. Prestanite da delite srpski narod i da omalovažavate sve što je srpsko. Na kraju krajeva, ne možete dokazati svoju ljubav prema KiM niti narodu koji živi u našoj pokrajini, ako stalno vršite neviđene napade na čoveka koji je vrhovni komandant Vojske Srbije i koji je dao nemerljiv doprinos opstanku Srba na tim prostorima", jasan je Lazarević.