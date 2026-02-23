Slušaj vest

"Dvojica muškaraca uhapšena su jer su planirala da ubiju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovu suprugu i decu" - ovako je glasila vest koja je večeras užasnula većinu ljudi koji žive u Srbiji. Ipak, nažalost, u našoj zemlji postoji i manja grupa onih koji bi se ostvarenju jezivih planova pomenutog uhapšenog dvojca obradovali, a to su isti oni koji mesecima prave atmosferu u kojoj ubistvo predsednika države dođe kao kulminacija njihovih suludih zamisli.

Mesecima, pa i godinama unazad, svedoci smo da su blokaderi, uz pomoć svojih medija, analitičara i "stručnjaka" stvarali okruženje oko Vučića, u kome se njemu i njegovoj porodici praktično crtala meta na čelu, a njegova likvidacija postavljala kao nešto opravdano. U cilju potpune dehumanizacije predsednika nisu prezali ni od čega, niti su birali sredstva, a ni mete.

Snimak osumnjičenih za planiranje ubistva Aleksandra Vučića Izvor: Mup Srbije

Udari na decu

Početkom februara bili smo svedoci jednom od najbrutalnijih napada na predsednika i to preko njegove dece, kada su prvo blokaderi na mrežama napisali gnusne uvrede na račun Vučića i njegove ćerke Milice.

Naime, jedan korisnik društvene mreže X, objavio je fotografiju predsednika Srbije i njegove ćerke zagrljene, i napisao da ga to podseća na slike iz Epstajnovih fajlova! Ovakav nivo moralnog pada jasno je pokazao da više nije reč o političkoj borbi, već o pokušaju potpune dehumanizacije jednog čoveka i njegove porodice.

Foto: BoBa Nikolić, Zorana Jevtić, Printscreen X

Samo nekoliko dana kasnije usledio je novi napad, ovog puta na predsednikovog sina Danila, i to kroz tekst opskurnog portala koji bez ikakvih dokaza pokušao da konstrukcijama i insinuacijama kriminalizuje članove predsednikove porodice.

Tada je portal "srbijadanas.net" objavio je tekst pod naslovom "Ljubi ga tata! Kako je Danilo Vučić dobio Navip i 700 hektara vinograda", čime je nastavljena serija napada koji nemaju nikakve veze sa javnim interesom, već isključivo sa pokušajem diskreditacije i demonizacije.

Na udaru blokadera nedavno se našao i predsednikov brat, pa su tako na društvenim mrežama pokušali da naprave paralelu - najbesmisleniju moguću.

"Jeste ime Endrju engleska varijanta srpskog imena Andrej, jeste brat u svakom narodu rod najrođeniji, al' u Engleskoj je zakon jači od vladara", napisali su.

Spisak sramnih napada

Ovo su samo neki od primera bestidnih udara na porodicu predsednika Vučića. Spisku sramnih napada treba dodati i one da mu je pravi otac Albanac, da je javnosti umesto deteta poturio hologram, da je s Belivukom razrađivao planove za pljačke, da mu se pravi grob i kovčeg, torta gde se seče po vratu, da se njegovoj ćerki uvedu sankcije, da je učestvovao u "Sarajevo safariju"...

Sve ovo pokazuje samo jedan jasan politički cilj - da se kroz konstantno ponavljanje optužbi bez dokaza uruši legitimitet predsednika, oslabi poverenje građana i stvori atmosfera u kojoj bi eventualni napadi na njega bili relativizovani ili opravdavani.

Neprestani udari na porodicu plasiraju se iz dana u dan kako bi se dodatno pojačala dehumanizacija samog predsednika i stvaranje atmosferu u kojoj se on predstavlja kao legitimna meta, i to ne samo u političkoj borbi, već meta i u svakom drugom smislu.

Ova strategija ima jasan politički cilj - da se kroz konstantno ponavljanje optužbi bez dokaza uruši legitimitet predsednika, oslabi poverenje građana i stvori atmosfera u kojoj bi eventualni napadi na njega bili relativizovani ili opravdavani. Jasno je - blokaderi žele da se Aleksandar Vučić dehumanizuje, da mu se oduzme svaka ljudska crta. Istorija zna takve primere: cilj je da se njegova fizička likvidacija učini prihvatljivom, ako već ne i poželjnom, i da se njegovi egzekutori unapred opravdaju.

Zato i ne čudi da smo večeras svedočili hapšenju usijanih glava kojima je svim ovim natpisima ispran mozak i koji su pomislili da je ubistvo predsednika države nešto što bi trebalo uraditi.

Vučić o napadima

I sam predsednik Vučić govorio je početkom godine o svemu što on i njegova porodica proživljavaju.