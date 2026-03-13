Srbija je nedavno u svoj arsenal uvela moćnu balističku raketu CM-400, a predsednik Aleksandar Vučić istakao je njenu razornu moć.

Raketa je dugačka 5,1 metar, prečnika 40 centimetara i teška skoro tonu, sa dometom od 250 do 400 kilometara. Stručnjaci je opisuju kao “ubicu nosača aviona”, a tokom sukoba Pakistana i Indije korišćena je za uništavanje radarskog sistema S-400.

Ipak, vest da Srbija poseduje ovu raketu izazvala je reakcije u regionu, posebno u Hrvatskoj. Tamo su je na društvenim mrežama i u medijima prozvali “Zagrepčanka”, a premijer Andrej Plenković o ovoj raketi pisao je Marku Ruteu iz NATO-a.

Kolika je zapravo moć CM-400? Zašto je Hrvatska zabrinuta? I može li ovakvo superiorno naoružanje zaista predstavljati sigurno sredstvo odvraćanja?

O ovim pitanjima u emisiji „Usijanje“ na Kurir televiziji razgovarali su: doktor Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka, Milovan Drecun, narodni poslanik SNS i predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, i doktor Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je sinoć govorio o novoj raketi:

- Godinu dana slušate priču. Iako je Srbija kupila polovne rafale, a oni nove, oni će dobiti meteor raketu, oni su sve jači nego mi, a mi ćutimo. Ja kažem da, zato što ste jaki, zato i imam tu dozu straha što formirate vojne saveze. Ne bih potcenjivao snagu Vojske Srbije, a još manje njihovu. U čudu su se našli kad su videli da mi imamo te rakete. Imamo stvari koje ne pokazujemo. Reč je o raketama vazduh zemlja. To su rakete razorne moći. Idu i do 950 kg, i do 400 kilometara. Mi imamo značajan broj tih raketa i imaćemo ih još više. Upotrebljene su u sukobu Pakistana i Indije. Uništili su radarski sistem s400. Tu se kinesko oruđe pokazalo kao izuzetno u tom sukobu. Mi se pripremamo za njihov napad. Oni čekaju trenutak koji će se dogoditi u budućnosti kad izbije veći sukob između Evropljana i Rusa i još veći na Bliskom istoku. Mi sve što radimo, radimo da bismo svoju zemlju odbranili. Mi ne možemo da napadamo NATo zemlje, a Albanija i Hrvatska su jedne od njih. To su njihove namere, čekaju povoljan trenutak kad bude opšti haous u svetu. Ali ljudi ne moraju da brinu, samo ću reći da Srbija ima dovoljno odvraćajuće snage za sva ta tri entiteta, dovoljno snage da imamo jasnu odvraćajuću poruku. Možete mirno da spavate građani Srbije.

CM-400 u Srbiji: raketa koja „probijа brodove i uništava komandne centre“

O nabavci naoružanja u Srbiji, razlozima za kupovinu rakete CM-400 i njenim mogućnostima govorio je Milovan Drecun:

- Treba se prisetiti izjave predsednika Vučića od pre nekoliko godina, kada je rekao da što se tiče naoružanja i naših odbrambenih kapaciteta, mi ne samo da možemo da odvratimo, nego možemo i da uzvratimo. Ovo je sredstvo uzvraćanja. Samo još par karakteristika vezanih za ovu raketu – ona jeste raketa vazduh-zemlja, ali sa balističkom putanjom, i to je naročito opasno pri neposrednom udaru u cilj, jer ona vertikalno pada i mogu se gađati komandni centri - kaže Drecun i dodaje o mogućnosti presretanja ovakvih raketa:

- Nema presretanja, jer niko sem Sjedinjenih Američkih Država nema takve protivbalističke sisteme koji bi mogli da presretnu balističku raketu.

Miroslav Bjegović objašnjava da li i kako raketa CM-400 jača poziciju Srbije u geopolitičkim tenzijama:

- Svakako znači mnogo, jer je za mnoge zemlje koje su članice NATO saveza ovo bilo veliko iznenađenje – da Srbija poseduje ovako moćno sredstvo. Treba naglasiti da je velika prednost ove rakete i njena brzina. Ona ide na velike visine i kada se obrušava vertikalno, praktično nijedan sistem PVO ne može da je neutrališe. Ima dve vrste bojevih glava – jedna je probojna, prvenstveno za uništavanje brodova, a druga razorna, za uništavanje vitalnih centara i ključnih komandnih lanaca. Kada govorimo o njenom dometu, tačno je da iznosi do 400 km, ali to je u vazdušnoj liniji- objašnjava Bjegović.

- Plenković je osoba koja pokušava da održi status mirotvorca i neguje dobre odnose sa susedima. Međutim, u praksi vidimo kako se razvija taj vojni savez, to nije nikakva vojnotehnička saradnja, već pravi vojni savez između Hrvatske, takozvanog Kosova i Albanije - smatra Petrović.

Reakcije u regionu: Zašto Hrvatsku brine jačanje odbrambenih kapaciteta Srbije?

Kada premijer Hrvatske najavi da će partnere iz NATO saveza obavestiti o nabavci novog naoružanja, postavlja se pitanje – zašto? Da li je reč o zabrinutosti zbog vojnog jačanja Srbije, ili o pokušaju da se politički pritisnu susedi? Stručnjaci se pitaju da li ovakve izjave više odražavaju regionalne tenzije nego stvarnu pretnju.

- Niti će nam NATO određivati, niti ćemo od njih tražiti odobrenje za jačanje naših odbrambenih kapaciteta. Zašto se nisu bunili Rumuni, Mađari, Bugari, Severna Makedonija zbog ove rakete? Zato što znaju da nemamo nikakve agresivne namere, niti oni imaju agresivne namere prema nama. Da li imamo agresivne namere prema Hrvatskoj? Nemamo. Da li smo ih ikada izneli? Ne. Da li imamo teritorijalne pretenzije prema Hrvatskoj? Ne. A da li Hrvatska ima prema nama? Pa, nisam siguran baš da ih nema. Izgleda da Hrvatska ima agresivne namere prema nama, pa joj smeta što se mi naoružavamo sredstvima koja bi je mogla odvraćati - kaže Drecun.

