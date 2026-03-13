Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da hipersonične rakete na MIG-ovima kakve je predsednik Aleksandar Vučić nabavio Srbiji, nema niko u Evropi.

"Takvo oružje nije viđeno u Evropi", rekao je Plenković.

Kako je i najavio, tužakao je Srbiju kod NATO.

"Pisao sam Marku Ruteu o tome", dodao je Plenković.

Analitičar Goran Redžepović rekao je da Hrvatska nema odgovor za takvu raketu.

"Hrvatska nema odgovor što se tiče uništavanje te rakete i sprečavanja njenog delovanja. Mi nemamo protivraketne sisteme koji bi mogli izvršiti presretanje te rakete niti ćemo ih imati, jer su jako skupi. Za nas su preskupi, tehnološki presloženi, nemamo ni tehnološku bazu ni osnov koji bi mogao implementirati tako skupe sisteme. Oni bi jako puno koštali, to je jedna stvar, a takođe nemamo ni sisteme elektronskog delovanja. Recimo, ta se raketa na delu svoje putanje navodi pomoću INS-a i signale koje dobija pomoću GPS-a, sa satelita. Mi nemamo ni sisteme ometanja satelitskih signala. Dakle, mi faktički nemamo ni meku ni tvrdu snagu da bismo odvraćali te rakete", rekao je Redžepović.

