Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je odgovarao na pitanja novinara povodom natpisa u opozicionim medijima da je "Srbija fabrika naoružanja Izraela“. Vučić je naglasio da su prijatelji Srbije i Izraelci i Arapi i da neće dodatno komentarisati ovu tvrdnju.

Vučić je dodao da sa Izraelom imamo odličnu saradnju.

"Oni nama prodaju oružje, mi njima prodajemo oružje i to će se nastaviti. Mi gradimo digitalnu armiju, imaćemo najmoderniju vojsku jer suština je u onome što vidite. Vidite kako jedan 'Starlink' pravi problem ili ne pravi problem na nivou Ukrajine. To što ćemo mi da uradimo će da bude mnogo drugačije nego što ste videli do sada", rekao je Vučić tokom obilaska porodičnog gazdinstva Đorđević u selu Mramorac kod Smederevske Palanke odgovarajući na pitanja novinara.

Predsednik je podsetio da su za Vojsku Srbije kupljeni „hermesi“, „skajstrajkeri“ i još mnogo toga što nije viđeno u javnosti.

"Nešto ste videli, nešto niste", kazao je Vučić.

Na pitanje da li će to biti prikazano na nekoj vojnoj paradi, Vučić je rekao da vojne parade neće biti, ali da će možda biti organizovan neki prikaz. Dodao je da se avioni koje ima Vojska Srbije podignu do 12 kilometara za nešto manje od 2,5 minuta.