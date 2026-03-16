Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je rešenjem definisanim u trouglu Brisel-Beograd-Priština izbegnut najgori mogući scenario za Srbe i sve koji rade i žive na Kosovu i Metohiji i istakao da je osigurana zaštita interesa naših ljudi u veoma teškim okolnostima.

- Pozdravljam ovaj dogovor i čestitam srpskim pregovaračima na trudu i postignutom rezultatu - naveo je Đurić, osvrćući se na rešenje postignuto u vezi sa primenom prištinskog zakona o strancima.

On je istakao da briga o ljudima ostaje glavni prioritet politike predsednika i Vlade Srbije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Đurić je pozdravio angažman predstavnika EU, SAD i šire međunarodne zajednice na rešavanju problema nastalih jednostranim i nekoordinisanim akcijama vlasti Aljbina Kurtija.

Ministar spoljnih poslova Srbije je naglasio da primena drugih sporazuma iz dijaloga, a posebno primena potpisanog i ratifikovanog sporazuma o formiranju Zajednice srpskih opština, nije samo pravo srpskog naroda već i neophodan korak, kako bi se osiguralo da u budućnosti međunacionalni i institucionalni odnosi na KiM budu bolji i manje zavisni od bilo čije samovolje.

- Takođe, osuđujem politikantske kritike postignutih rešenja iz pojedinih političkih krugova u Srbiji. Iznenađen sam da nikako da nauče da Kosmet nije i ne treba da bude tema za sticanje političkih poena, već za nacionalno okupljanje. Jednako izražavam neslaganje sa pojedinim stranim političarima i birokratama koji lobiraju za to da Kurtijeva vlada na bilo koji način bude nagrađena za rešavanje problema koje je sama stvorila i koje veoma uporno stvara već četiri godine - naveo je Đurić.

Privremene prištinske institucije, podsetimo, počele su juče primenu zakona o strancima i o vozilima. Srbima koji rade i studiraju na KiM biće izdavane boravišne dozvole za početni period od godinu dana, dok će Srbi koji žive na KiM imati tri meseca da dobiju dokumenta koja izdaje Priština.