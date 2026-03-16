"IZBEGNUT NAJGORI MOGUĆI SCENARIO NA KOSMETU" Đurić: Kosovo ne sme da bude tema za sticanje političkih poena, već za nacionalno okupljanje!
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je rešenjem definisanim u trouglu Brisel-Beograd-Priština izbegnut najgori mogući scenario za Srbe i sve koji rade i žive na Kosovu i Metohiji i istakao da je osigurana zaštita interesa naših ljudi u veoma teškim okolnostima.
- Pozdravljam ovaj dogovor i čestitam srpskim pregovaračima na trudu i postignutom rezultatu - naveo je Đurić, osvrćući se na rešenje postignuto u vezi sa primenom prištinskog zakona o strancima.
On je istakao da briga o ljudima ostaje glavni prioritet politike predsednika i Vlade Srbije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.
Đurić je pozdravio angažman predstavnika EU, SAD i šire međunarodne zajednice na rešavanju problema nastalih jednostranim i nekoordinisanim akcijama vlasti Aljbina Kurtija.
Ministar spoljnih poslova Srbije je naglasio da primena drugih sporazuma iz dijaloga, a posebno primena potpisanog i ratifikovanog sporazuma o formiranju Zajednice srpskih opština, nije samo pravo srpskog naroda već i neophodan korak, kako bi se osiguralo da u budućnosti međunacionalni i institucionalni odnosi na KiM budu bolji i manje zavisni od bilo čije samovolje.
- Takođe, osuđujem politikantske kritike postignutih rešenja iz pojedinih političkih krugova u Srbiji. Iznenađen sam da nikako da nauče da Kosmet nije i ne treba da bude tema za sticanje političkih poena, već za nacionalno okupljanje. Jednako izražavam neslaganje sa pojedinim stranim političarima i birokratama koji lobiraju za to da Kurtijeva vlada na bilo koji način bude nagrađena za rešavanje problema koje je sama stvorila i koje veoma uporno stvara već četiri godine - naveo je Đurić.
Privremene prištinske institucije, podsetimo, počele su juče primenu zakona o strancima i o vozilima. Srbima koji rade i studiraju na KiM biće izdavane boravišne dozvole za početni period od godinu dana, dok će Srbi koji žive na KiM imati tri meseca da dobiju dokumenta koja izdaje Priština.
Kurir Politika