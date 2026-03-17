Stigla je hipersonična balistička raketa koja je ozbiljno uznemirila javnost u okolini, a gotovo da ne postoji dnevnik, ni kod nas ni u regionu, a da se ne postavlja pitanje: zašto Srbija, prva u Evropi, poseduje ovakvo naoružanje, koliki joj je domet, koliko košta, ko nam je prodao i zašto je kupljena.

O tome su u emisiji "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji govorili: Sreten Egerić, pukovnik u penziji; Vladan Glišić, advokat; Perko Matović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacija; i Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja lista "Politika".

Perko Matović ističe da ga je veoma obradovala vest da smo nabavili ovu raketu i da je srećan kada srpska armija napreduje. U srpsku vojsku, dodaje, pored Srpske pravoslavne crkve, srpski narod ima najveće moguće poverenje, jer je kroz istoriju uvek opravdavala svoju ulogu.

- Reakcija iz Hrvatske pokazuje tip i bit vlasti u Hrvatskoj, koji je duboko kolaboracionalan, duboko kvinslički. Niti se izjasnio povodom onoga kako će Hrvatska imati neko strateško postavljanje prema tome, nego je odmah rekao da će ispostaviti račun onima koji duguju svoju nezavisnost, a to je Brisel, NATO pakt i Evropska unija - kaže Matović i dodaje:

- Zašto su se oni toliko uznemirili zato što je Srbija jedina zemlja koja još uvek pretenduje da bude suverena zemlja i koja na taj način čuvanja respekatibilnosti svoje armije, na taj način može da očuva tu vrstu suvereniteta. Pored toga, važno je što smo jedina zemlja u Evropi koja nabavlja kinesko naoružanje.

Hipersonične rakete Srbije i uzbuna u regionu

- Ova raketa ne može da promeni ništa suštinski na Kosovu, Albaniji, ali ono što može i što je ona promenila je dosta što se tiče tog komotnog nadmenog osećanja Zagreba, koji je on imao do sada. Oni su prvo uzeli one pancir haubice koje mogu da budu od 50 do čak 450 km domet, i suštinski su mogli da sede u Zagrebu i iz centra Zagreba da gađaju Sremsku Mitrovicu, Rumu, Beograd ili Batajnicu. Oni su se osećali prilično komotno zbog toga, jer su smatrali da su pokrili sve te vitalne tačke - kaže Lakić.

- Ta raketa nije namenjena za gađanje i uništavanje gradova. Raketa CM-400 je raketa za gađanje tačkastih ciljeva. Tačkasti ciljevi su komandna mesta i centri veze, utvrđene zgrade i pozemni objekti. Drugo, postoji protivbrodska verzija i postoji protivradarska verzija, znači ima više verzija tih raketa, domet varira od 130 do 400 km po pakistanskim izvorima - kaže Egerić.

- Realno, ne bi imali nikakav razlog da očekuju neke probleme sa nama. Ono što se dešava u Hrvatskoj, Hrvatska je ostvarila svoj san iz Starčevićevih političkih pamfleta, iz Pavelićevih političkih programa, da je svela Srbe na takav postotak da to više ne predstavlja nikakav remetilački faktor. Još uvek se bave nama, što govori o patologiji njihovog identiteta, i onda je normalno da reaguju ovako na nešto što se zove jačanje srpske odbrambene moći, pri čemu mi svoje ministarstvo nismo nazvali "Ministarstvo rata", kao što su uradili Amerikanci, već je to Ministarstvo odbrane - kaže Glišić.

- Ako ne bude situacije da prave probleme, to će ostati u hangarima, i to bi svi mi želeli, jer je ceo ovaj prostor južnoslovenski umoran od ratova i to se oseća u narodu, bez obzira na sve te ekstremne ispade. U suštini, ljudi baš i ne bi da ratuju, zato što ne vide razlog da stradaju za neke političke klase koje to koriste za svoje sitne političke interese - zaključuje Glišić.

