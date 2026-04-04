Slušaj vest

Dosadašnja tzv. kosovska predsednica Vjosa Osmani predala je danas dužnost tzv. predsednici parlamenta Aljbuljeni Hadžiju koja će obavljati funkciju vršioca dužnosti predsednika lažne države Kosovo do izbora novog.

Osmani je poželela doborošlicu Hadžiju i navela da joj je bila želja da, kada bude napuštava funkciju predsednice, iza sebe na tom mestu ostavi ženu.

Poželela je Hadžiju mnogo uspeha u obavljanju dužnosti v.d. predsednice tzv. Kosova.

Istovremeno, izrazila je nadu da će parlament izabrati novog predsednika što je pre moguće.

Hadžiju je po dolasku odlazećoj predsednici poklonila buket cveća, na čemu joj se Osmani posebno zahvalila.

Kuriri/Kosovoonline

