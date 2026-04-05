Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilšao je danas gradilište u okviru EXPO projekta.

- Ponosan sam na našu zemlju, na to što radi i što se gradi. Danas prvi put jasno vidimo kako će EXPO 2027 da izgleda. Ovo je potpuno drugo lice Srbije, ono na čemu smo zasnivali naše snove, uspehe i dalji napredak. To će biti najlepši deo Beograda i jedno od najboljih mesta za život u Srbiji.

- Ovo je oslonac za budućnost o kojoj naši dedovi i očevi nisu mogli ni da sanjaju, a koju danas zajedno stvaramo. Sve to ćemo uspeti zajedno sa građanima Srbije, sa svima koji su želeli mir i stabilnost. Mnogo toga dobrog i mnogo toga lepog stvaramo. Ponosan na naše ljude, na njihov rad, trud i veru u Srbiju, zahvalan svima koji su deo ovog istorijskog posla. Želimo da radimo, da napredujemo i menjamo lice Srbije i u tome ćemo da uspemo, poručio je Vučić tokom obilaska.

Vučić obilazi gradilište EXPO 2027

Obraćanje predsednika posle obilaska gradilišta

- Poštovani građani, dragi novinari, ponosan sam što se nalazimo ovde u Ekspo kompleksu i ovoj zgradi koja je manja, ali podseća na Gugenhajm i čudesno izgleda sa veličanstvenim pogledom i na Srem i na Avalu i Šumadiju i na ceo Beograd, na Savu. I sada možete, čini mi se, da vidite razmere i veličine i projekta i napora i snova koje smo imali.

- Mi ćemo da imamo za tih 93 dana Ekspa 8.000 događaja. I malopre sam čuo da i naš Šahovski savez s ambicioznim Jorgićem i drugim ljudima hoće da se svaki dan igra šah ovde tako da će svi sportski savezi da imaju svoje programe sve moguće... To mi je ta manja prilika da Vukana držim ovde, da ga ne pomeram dok ne nauči da igra šah kako treba.

- A ti Siniša bolje da ne igraš kako igraš..., poručio je ministru Malom.

O zabrani izvoza hrane iz Srbije

- Brine me ova geopolitička situacija. Čuvaćemo zemlju u miru, imaćemo dovoljno hrane, ako vidimo da loše ide, iniciraću zabranu izvoza najvažnijih proizvoda, rekao je Vučić.

- Svakoga koga budemo uhvatili da pokušava da uništi najvažnije i najvrednije infrastrukturne objekte Srbije, naš odgovor biće nemilosrdan... nemilosrada, a kazna žestoka i teška, poručio je Vučić.

- To je taj Kapitonski rit, slepo crevo, taj neko hteo je da pošalje političku poruku da li protiv Mađarske a da Srbija bude kolateralna šteta, ili protiv Srbije. Čestitam našim službama na dosad dobro obavljenom poslu.

O SNS kandidatu za predsednika i političaru Đokiću

- Niko na svetu ne zna ko je meni na pameti, to znaju i moji saradnici pa me i ne pitaju, to ne zna ni moja porodica, ne zna ni moj brat, otac me jednom pitao, kažem mu tata ajde vidimo se, rekao je Vučić na navodna saznanja blokaderskih medija da bi Vladan Petrov mogao biti SNS kandidat za predsednika, te dodao da je reč o izuzetnom eruditi i mnogo obrazovanijem čoveku od političara Đokića.

- Imam u glavi nekoliko ljudi, sad prirodajem i Petrova, koji bi mogao na dostojanstven način da se suprotstavi političaru Đokiću, dodao je Vučić odgovarajući na novinarska pitanja.

Vučić je upitao i što političar Đokić ne učestvuje na parlamentarnim izborima sa svojom listom, da pobedi listu s Vučićem...

O tragediji na Filozofskom: Ona je na to naterana

Vučić je rekao da ne razume kako niko nije pokazao empatiju prema divnoj studentkinji Milici Živković koja je stradala na Filozofskom fakultetu.

- 18 minuta pre smrti ona je slala potpuno normalne poruke, ništa nije nagoveštavalo da bi ona mogla nešto da uradi sebi, ona je na to naterana, rekao je Vučić pa podsetio da je više empatije i minut ćutanja dobilo kuče Dona nego studentkinja Milica.

- Za mene je glas građana, glas Boga, moj posao je da razgovaram sa strancima, da zastupam interese Srbije a oni koji idu da se žale kod stranaca ti nikada nisu ništa dobro učinili za svoju zemlju.

Aleksandar Vučić i Siniša Mali prate izgradnju EXPO 2027

Vučić o akciji MUP i Vojske Srbije kod Kanjiže: Našli su dva velika paketa eksploziva i štapine

- Našli su psi tragači, naša vojska i policija, kod sela Velebit, na par stotina metara od gasovoda Balkanski tok dva ranca, dva velika paketa eksploziva i štapine! Razgovarao sam i sa Orbanom, obavestio ga, jer da je došlo tu do prekida, Mađarska i sever Srbije ne bi imali gasa, rekao je Vučić na samom početku obilaska Ekspo gradilišta obavestivši javnost o velikoj akciji naših snaga bezbednosti na području Kanjiže.

- Kompresorku stanicu branimo kao Kragujevac i Niš, tamo ptica ne može da proleti, a ovo se desilo na severu Vojvodine, u obaveštajnom smislu naši ljudi su obavili dobar posao.

- Uviđaj je u toku, određeni tragovi postoje o kojima u ovom trenutku ne mogu da govorim. To je veliki prostor i veliko jezero pa su dugo tražili a helikopterske jedinice su mnogo pomogle.

"Nemilosrdno ćemo se obračunati... nemilosrdno"

- Nemilosrdno ćemo se obračunati s svima onima koji misle da mogu da ugrožavaju vitalnu infrastrukturu Srbije, nemilosrdno... Ogromna razorna moć, određeni tragovi postoje o kojima ne mogu da govorim, dodao je Vučić naglasivši da će VBA i druge obaveštajne službe koje su dobile zadatak da čuvaju infrastrukturu u toku dana obaveštavati o svemu.

Razgovor sa Orbanom zbog pronađenog eksploziva kod gasovoda

Predsednik je potvrdio i da je razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o jutrošnjoj akciji i naglasio kako bi Mađarska ostala bez gasa da nije osujećeno ono u vezi s čimje nađen eksploziv.

Vučić i Mali obilaze gradilište EXPO 2027

Ministar finansija Siniša Mali poveo je predsednika i novinare u obilazak gradilišta EXPO i pokazao gde će biti građeno 1.500 stanova, zatim je pokazao obrise železničke stanice, pa nacionalni paviljon visok 50 metara na 17.000 kvadrata i dodao da na gradilištu radi 4.000 ljudi.

- Krtice kreću u septembru iz Kine a u oktobru su ovde, rekao je Mali na pitanje o beogradskom metrou a Vučić je dodao da za dva-tri meseca kreću radovi na auto-putu Vožd Karađorđe, pa dodao i da će "smajli" biti napadnut na više mesta pojasnivši da se radi na više mesta na toj saobraćajnici.

- Ovo će biti najlepši deo Beograda, dodao je Vučić pa podsetio na Beograd na vodi za koji su pričali da tu niko neće da kupi stan a sad je tu kvadrat najskuplji na Balkanu.

- Ako se ovako nastavi u svetu, ograničićemo i izvoz hrane iz Srbije, rekao je Vučić dodavši da ako se ludilu ne stane u kraj da ćemo stradati svi ekonomski.

- To će biti lepotica, najlepši stadion na svetu, rekao je Vučić podsetivši da će se tu održati i finale Lige Evropa što je nekad bio KUP UEFA.

- Sve što je uradio Real na Bernabeu i što je urađeno u Alijanc areni u Nemačkoj.

Aleksandar Vučić u obilasku radova na izradnji EXPO 2027

O metrou

- Da otkrijem šta je problem sa metroom, što niko ništa neće da potpiše, svi hoće da primaju velike plate a da ne budu odgovorni kao s nadstrešnicom, rekao je Vučić i naglasio: Ili radite svoj posao ili se sklanjajte.

- Vrlo brzo ćemo otvoriti auto-put Čačak-Kraljevo, pa Slepčević - Badovinci, od Vrbe do Adrana, pa Pavlovića ćupriju da proširimo i do kraja godine da završimo do Golupca Dunavsku magistralu i auto put kao Dugoj Poljani, sjeničkoj opštini, pa Kraljevo-Raška-Novi Pazar, dobar deo Fruškogorskog koridora žestoko napadamo, pa Zrenjanin, pa "smajli", Vožd Karađorđe...

- To nije viđeno od 1945. godine

"Niko i nikada ne može da zaustavi i pobedi Srbiju"

- Niko i nikada ne može da zaustavi i pobedi Srbiju!, poručio je tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji danas obilazi gradilište u okviru EXPO projekta.