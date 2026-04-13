- On je rekao da zna ko kumuje takvim odnosima između Orbana, Fica i Vučića. Evo, ja ga pitam ko kumuje? Hajde, odgovori, pošto znaš. Kaži ko kumuje. Nema pojma, nego je to, hajde, malo da ne kažem do kraja sve, nego da se dodvorim njemu pa da pomisli da je to Putin ili neko. Da ne brinemo o odnosima sa Mađarima u našoj zemlji i da ne brinemo o odnosima sa Mađarskom, nazvao bih tu izjavu glupom i neodgovornom. Ovako to neću da učinim - rekao je Vučić.

- Što se tiče drugih stvari, nije ovo njegova zemlja, i nema ingerencije bilo kakve u ovoj zemlji da provodi istrage. Mi istrage sprovodimo na veoma, veoma profesionalan i objektivan način. Ćutao sam i kada su lagali da je to neko namestio i da je reč o nekoj lažnoj zastavi i o svemu, jer nisam hteo da se mešam u izbore. Zna se ko je moj prijatelj i ja se prijatelja ne odričem, ni u dobru ni u zlu. Po tome se ljudi razlikuju. Po tome su jedni ljudi veliki i pravi ljudi, a po tome neki ljudi su drugačiji. Dakle, da budem sasvim otvoren, ova zemlja sprovodi istragu. Istraga je mnogo toga utvrdila, ali mi nismo hteli da govorimo o tome zato što su postojali brojni mamci. Jer je neko želeo da mi kažemo da je sa prištinskog broja telefona pozvana neka ambasada ovde, da bi se onda o tome pričale priče i da bi jedna strana bila optužena za nešto. I namerno o tome nismo želeli da upoznajemo javnost. I mi ćemo nastaviti i završiti na veoma profesionalan i objektivan način tu istragu sa kojom gospodin Mađar nema baš nikakve veze. Ali ćemo ga obavestiti kao dobre komšije, kao verujem dobri prijatelji, o tome do čega je naša istraga došla i ukazati mu na to da je pogrešio kada je poverovao blebetanjima tabloida i svih drugih kako je neko negde nešto nameštao - rekao je Vučić.