"DOBAR I SADRŽAJAN RAZGOVOR O UNAPREĐENJU SVEUKUPNIH ODNOSA SRBIJE I BELGIJE" Vučić o detaljima razgovora s belgijskim šefom diplomatije Maksimom Prevoom (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s potpredsednikom Vlade i ministrom inostranih poslova, evropskih poslova i razvojne saradnje Kraljevine Belgije Maksimom Prevoom.
- Dobar i sadržajan razgovor o unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa između Srbije i Belgije, evropskom putu naše zemlje i aktuelnim međunarodnim dešavanjima.
- Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju ekonomskih odnosa, sa fokusom na privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u oblasti inovacija i sektoru IKT, gde prepoznajemo značajan potencijal za dalji razvoj. Istakao sam da je Srbija zainteresovana za nastavak saradnje sa državnim institucijama Belgije i na planu razmene iskustava o regulisanju i podsticanju obnovljivih izvora energije, posebno o projektima izgradnje vetroelektana.
- Naglasio sam i da Srbija intenzivno radi na ubrzanju sprovođenja reformi kako bi dodatno poboljšala kvalitet života svojih građana i ostvarila dalji napredak na evropskom putu, poručio je Vučić posle sastanka s potpredsednikom Vlade i ministrom inostranih poslova, evropskih poslova i razvojne saradnje Kraljevine Belgije Maksimom Prevоom.
Sastanak je održan u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.
