Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas s potpredsednikom Vlade i ministrom inostranih poslova, evropskih poslova i razvojne saradnje Kraljevine Belgije Maksimom Prevoom.

- Dobar i sadržajan razgovor o unapređenju sveukupnih bilateralnih odnosa između Srbije i Belgije, evropskom putu naše zemlje i aktuelnim međunarodnim dešavanjima.

- Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju ekonomskih odnosa, sa fokusom na privlačenje novih investicija i jačanje saradnje u oblasti inovacija i sektoru IKT, gde prepoznajemo značajan potencijal za dalji razvoj. Istakao sam da je Srbija zainteresovana za nastavak saradnje sa državnim institucijama Belgije i na planu razmene iskustava o regulisanju i podsticanju obnovljivih izvora energije, posebno o projektima izgradnje vetroelektana.

- Naglasio sam i da Srbija intenzivno radi na ubrzanju sprovođenja reformi kako bi dodatno poboljšala kvalitet života svojih građana i ostvarila dalji napredak na evropskom putu, poručio je Vučić posle sastanka s potpredsednikom Vlade i ministrom inostranih poslova, evropskih poslova i razvojne saradnje Kraljevine Belgije Maksimom Prevоom.

Sastanak je održan u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

