IBRO IBRAHIMOVIĆ: Srbija uvodi sistemsku borbu protiv trgovine ljudima
Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije kaže da Srbija usvajanjem Zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima šalje jasnu poruku da trgovina ljudima više nije oblast u kojoj će se reagovati parcijalno, već sistemski, odlučno i bez kompromisa.
-Ovo nije samo pravni okvir, već jasan odgovor države na jedan od najtežih oblika kriminala, koji razara živote najranjivijih i ugrožava temelje svakog društva - rekao je Ibrahimović povodom usvajanja Predloga zakona o sprećavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, koji je usvojen na sednici Vlade Srbije.
Ibrahimović, koji učestvuje na regionalnom sastanku o harmonizaciji regulative za borbu protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu u Tirani, dodao je da se po prvi put uspostavlja mehanizam u kojem žrtva nije sporedna, već centralna tacka sistema, od trenutka prepoznavanja, preko zaštite, do potpune reintegracije.